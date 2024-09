video suggerito

Ad Affari Tuoi le new entry per la Basilicata sono due gemelle, la concorrente Alessia: “Mi fanno paura” Nella partita di lunedì 30 settembre di Affari Tuoi gioca Alessia. Ad accompagnarla c’è suo padre Alesio, che spiega: “C’è stato un errore all’anagrafe, il mio nome ha una sola ‘s'”. Stefano De Martino annuncia la novità per le prossime puntate: due gemelle per la Basilicata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata di lunedì 30 settembre di Affari Tuoi gioca Alessia da Pescara, dopo 32 puntate, con il pacco numero 4. Ad accompagnarla c'è suo padre Alesio: "C'è stato un errore all'anagrafe, mi hanno messo una sola s". A inizio puntata, Stefano De Martino rivela la doppia new entry: una coppia di gemelle per Potenza. La concorrente è un'insegnante di tennis con una carriera da giocatrice alle spalle, costretta a lasciare a causa di un problema alla schiena (risolto da un fisioterapista, in seguito diventato il suo compagno).

La partita di Alessia e Alesio

Dopo due pacchi blu, Alessia perde 200mila euro. "Sto andando a sensazione" rivela la concorrente. Suo padre non ha più fortuna e anche i 300mila euro vanno via. I tiri successivi sono incoraggianti ma a migliorare l'umore dei pacchisti è Tony che, presente in studio, si lancia in un balletto "Sono felice che sia qui" rivela Alessia. "Non farmi l'occhiolino" si lamenta scherzosamente il conduttore. La partita viene scandita da battute e frasi che fanno riferimenti al tennis. In gioco rimangono più blu che rossi, con i pacchi contenenti 30mila, 75mila e 50mila che vanno via uno dopo l'altro. Alessia cambia il pacco 4 con il 17, una scelta vincente dato che aveva pescato 0 euro.

Il finale di Alessia e Alesio

Dopo aver perso anche 100mila euro, Alessia sembra rassegnarsi e si mostra riconoscente: "Ringrazio i miei amici pacchisti. Sono fortunata in altro, ho la mia famiglia, la salute e questo è un gioco". Nel corso della puntata aveva evitato accuratamente di chiamare il numero 20, pacco delle new entry della Basilicata: "Mi piace il numero. Sono due bellissime ragazze ma mi fanno un po' paura". I concorrenti vanno alla Regione Fortunata ma Alessia non indovina al primo colpo, dimezzando il montepremi da 100mila euro. Per 50mila euro Stefano De Martino chiede alla concorrente se sia pronta a scoprire se la Regione Fortunata è il Trentino Alto Adige, scelto dalla concorrente, oppure l'Emilia. "Per questa volta il Dottore ha avuto la meglio" conclude Stefano, annunciando l'Emilia come scelta vincente.