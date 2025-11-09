Ad Affari Tuoi la partita folle di Sebastiano: in una partita con due pacchi da 300 mila euro va via a mani vuote

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad Affari Tuoi di domenica 9 novembre gioca Sebastiano dal Veneto, lo accompagna la fidanzata Aurora, al suo fianco per tentare assieme l'impresa di questa sera. Il pacco pescato da Sebastiano è il 17 e la partita inizia subito con il piede giusto.

I 300mila euro lasciati per strada

Nel primo pacco chiamato ci sono 500 euro e va bene anche la seconda chiamata, con il pacco da 50 euro che se ne va. Nel terzo pacco ce ne sono 20 e nel quarto 10. Il primo pacco rosso, inevitabilmente, arriva e tocca ai 75mila euro andarsene con la quinta chiamata. La serie si chiude con la chiamata da 50mila euro. Alla prima possibilità del dottore, Sebastiano lascia subito il pacco 17 per il 9, ma si pente amaramente, perché in quello lasciato c'erano 300mila euro.

Anche nel pacco nero 300mila euro

Alla prima chiamata dopo il trauma se ne vanno 10mila euro, ma l'assurdità arriva alla chiamata successiva, visto che anche nel pacco nero chiamato c'erano 300mila euro: prima volta dall'inizio di questa edizione di Affari Tuoi. Arriva la prima offerta della serata, da 20mila euro. Sebastiano non ci pensa due volte e rifiuta, ringraziando: "Aurora tanti anni fa ha perso la mamma, era una ragazzina. È stata portata via per un tumore e io vorrei donare a un'associazione oncologica buona parte di quello che porterei a casa e per questo punterò al massimo".

Il pacco successivo è quello di Gennarino, mentre nel successivo ci sono 5 euro, che corrispondono al biglietto della lotteria. Il pacco successivo è da 20mila euro. Il dottore propone il cambio e Sebastiano accetta di nuovo, cambiando il 9 per il 7. Al momento però la coppia sceglie di non aprire il pacco cambiato e chiama un'altra regione: se ne vanno anche 0 euro e la partita sembra rimettersi sulla strada giusta. L'offerta successiva del dottore è da 25mila euro, ma Sebastiano non lo prende in considerazione, rifiutando. Alla chiamata successiva se ne va anche il pacco da 1 euro e il dottore propone il cambio, ma stavolta il concorrente rifiuta.

La beffa finale

Si va verso le chiamate singole e Sebastiano pesca un pacco rosso sì, ma il più basso rimasto da 15mila euro. Arriva l'offerta del dottore da 30mila e lui non si muove. Quindi una nuova chiamata e se ne vanno 100mila euro. Qui una nuova proposta di cambio del dottore e Sebastiano, paradossalmente accetta e riprende di nuovo il pacco 9 che aveva lasciato. Il pacco 7 restituito lo apre subito, ma a differenza di quanto successo prima, stavolta gli va bene perché nel 7 c'erano 200 euro. A questo punto restano a Sebastiano 100 euro, 30mila e 200mila. Il dottore propone ancora 35mila e il concorrente non si smuove dalla sua scelta: va avanti. Ma la corsa si arresta davanti all'ultima chiamata della serata, perché nel pacco chiamato ci sono i 200mila euro. Per l'ultima chance c'è la proposta di cambio, che Sebastiano rifiuta ancora. Non resta che andare ad aprire il pacco della coppia e, beffa delle beffe, dentro ci sono 100 euro. La coppia va via a mani vuote dopo una partita folle.