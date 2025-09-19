Ad Affari Tuoi la fortunata partita di Achille, elimina i pacchi blu e vince 75mila euro: “Ho pensato a mia figlia”

Nella puntata del 19 settembre di Affari Tuoi ha giocato Achille dall’Emilia Romagna. La partita del concorrente è stata guidata dalla fortuna fino all’ultimo: dopo un cambio iniziale e un finale con soli pacchi rossi, ha vinto 75mila euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Achille è il concorrente della puntata del 19 settembre di Affari Tuoi. Rappresenta l'Emilia Romagna e ha giocato nel programma condotto da Stefano De Martino con il pacco numero 12. Vive a Modena e, come ha spiegato, lavora nella polizia locale nel reparto infortunistica:"Rilevo incidenti stradali, voglio dire ai ragazzi di avere prudenza". È accompagnato dalla moglie Barbara, che era la figlia del suo capo. "L'amore è nato di nascosto, poi mi sono dichiarato", ha raccontato.

La partita di Achille ad Affari Tuoi

La partita di Achille ad Affari Tuoi inizia in maniera promettente: nei primi tiri elimina solamente un pacco rosso dal valore di 200mila euro, mentre gli altri contenevano cifre basse come 100, 200 e 1 euro. Il Dottore propone poi un cambio, che il concorrente ha scelto di accettare: ha lasciato il pacco 12 per il 4 del Veneto. Il suo di prima conteneva il tulir.

La fortuna sembra ancora dalla parte di Achille, che nei successivi tiri sceglie pacchi blu per 3 volte consecutive. il Dottor torna allora a farsi sentire e offre al concorrente 30mila euro. "Sarebbe Il viaggio di nozze che non abbiamo fatto, nostra figlia era piccolina", ha spiegato. Ma alla fine la decisione è quella di rinunciare e continuare. Anche se

Leggi anche Ilaria ad Affari Tuoi dopo un delicato intervento: si affida al giorno della sua rinascita e vince 60mila euro

Il finale della partita di Achille: quanti soldi ha vinto

Nonostante un rosso, dal valore di 10mila euro, la partita di Achille continua senza troppi intoppi. Il Dottore alza la posta con un assegno da 35mila euro, che però la coppia rifiuta mossa dalla fortuna: "È una cifra importante, ma il nostro obbiettivo era giocare. Il tabellone lo vedo abbastanza bene", commenta Achille rifiutando. Il suo tabellone vede infatti ben 5 rossi e un solo blu di 100 euro. Eliminato anche l'ultimo blu, il finale è con ben 6 pacchi rossi, che vanno dai 15 mila ai 300mila.

Achille rifiuta anche il cambio e spiega perché ha voluto tenere il pacco 4, un numero legato alla figlia Alessia: "È un'allieva della scuola della polizia di Stato, sarebbe venuta lei ma il responsabile non le ha dato il permesso. Lei è devota a Santa Rita, il cui numero è il 22. 2+2 uguale a 4″. Il Dottore offre cifre sempre più alte, come 47 mila euro, a cui la coppia dice no dopo aver chiesto consigli a Thanat e Lupo. Il sogno dei 300mila euro si infrange. Da una parte 50mila e dall'altra 75mila. Il Dottore offre 62.500 euro, ma Achille arriva fino in fondo: "Avevo promesso, il mio impegno era andare in fondo". Nel suo pacco ci sono 75mila euro.