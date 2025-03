video suggerito

Ad Affari Tuoi la beffa per Francesca, sfiora i 300mila euro ma la partita è una delusione La puntata di Affari Tuoi del 10 marzo consente alla concorrente della Liguria di Sfiorare i 300mila e rifiutare diverse offerte molto alte del dottore. La vittoria finale è da soldi sicuri, ma con l'amaro in bocca.

A cura di Andrea Parrella

Ad Affari Tuoi del 10 marzo per la Liguria gioca Francesca. Dopo le presentazioni di rito e l'annuncio del pacco speciale con la tipicità del luogo, che stasera sono i pansotti, Stefano De Martino dà il via alla partita. Primo pacco della sestina iniziale, quello dell'Emilia Romagna: dentro ci sono 0 euro. Il secondo pacco contiene i 50mila euro, mentre il terzo ha dentro i 10mila euro. Nel quarto pacco ci sono i 100 euro, mentre nel quinto Francesca e fratello trovano 10 euro. Prima offerta del dottore da 39mila euro, ma ovviamente Francesca rifiuta.

La prima chiamata della manche successiva è da 500 euro. Il podio è ancora tutto lì. Chiamata successiva da 20 euro e ancora quella successiva da 50 euro. Il dottore propone il cambio, ma il no è categorico, per non interrompere l'inerzia positivo della partita fino a questo momento. La chiamata successiva lasciata ancora intatto il podio, con i 5mila euro che vanno via. Al pacco successivo se ne vanno i 200mila euro, inevitabilmente, ma poi è ancora nel segno del blu la chiamata successiva. Se ne va anche il pacco da 1 euro. Il dottore replica la proposta da 39mila euro. Anche questa offerta viene rifiutata.

Francesca resta con soli pacchi rossi

Alla chiamata successiva si riparte da 100mila euro. Chiamata successiva da 30mila euro. Offerta successiva da 30mila euro, ma anche questa è rifiutata. Si riparte da una chiamata fortunata, quella da 75mila euro. Restano solo i pansotti tra i pacchi blu, poi quattro pacchi ricchissimi rossi, compresi i 300mila euro. Offerta successiva da 39mila euro, anche questa rifiutata. Pacco successivo: pansotti. Ora è tutto in discesa, con quattro pacchi rossi rimasti dai 15mila ai 300mila euro. Il dottore ne propone 50mila e la coppia rifiuta.

La beffa dei 300mila euro

Chiamata successiva ancora positiva, se ne vanno i 20mila. Proposta da 75mila euro. Rifiutata. ma i due vogliono troppo e se ne vanno i 300mila euro. Ora restano 15mila e 75mila e il dottore, prevedibilmente, propone di nuovo 39mila euro, tornando alla prima proposta della partita. Proposta rifiutata nella convinzione, o nella speranza, di avere i 75mila euro. Ma il destino di questa partita riserva a Francesca un altro esito: nel suo pacco ci sono 15mila euro, una magrissima consolazione rispetto ai 75mila rifiutato poco prima.