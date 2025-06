video suggerito

Ad Affari Tuoi Giuseppe ci crede fino all'ultimo e rifiuta ogni offerta del Dottore: nel suo pacco solo 5 euro Giuseppe è il protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 5 giugno. Il pacchista campano si fida del numero 18 da lui pescato, ma purtroppo l'esito non è quello sperato e torna a casa a mani vuote.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 5 giugno è Giuseppe guardia costiera da Castellabate, trasferitosi a Pompei per amore della moglie Dalila. Diventato papà da pochi della piccola Sofia, ad accompagnarlo c'è il fratello maggiore, Mario, carabiniere da vent'anni a Roma. I due raccontano cosa li ha portati nel programma di Rai1: quando Giuseppe ha dovuto comprare casa ha chiesto un prestito al fratello che, però, gli ha detto: "Quando andrai ad Affari Tuoi, quello che vincerai divideremo". Il pacco pescato è il numero 18.

I 300mila euro vanno via al primo tiro

Si inizia con i consueti sei tiri e il primo pacco ad essere chiamato è il Molise che, però, porta via subito 300mila euro, il secondo tiro è per la Sicilia che contiene 10mila euro. Terzo tiro è diretto in Lombardia, un pacco da 5mila euro. Quarto tiro porta Giuseppe in Toscana e vanno via 500 euro. Per gli ultimi tiri i due fratelli si consultano e Mario chiama l'Emilia Romagna, che ha pescato 30mila euro. Ultimo tiro è per il Piemonte con 20 euro. Arriva la chiamata del Dottore che chiede se i due vogliano valutare cambio oppure offerta. La prima cifra proposta è di 25mila euro, ma i due fratelli passano avanti.

I fratelli rifiutano il cambio

Ora bisogna tirare tre volte, Giuseppe e Mario scelgono il 2 della Basilicata, consigliato dalla figlia maggiore del Carabiniere, e all'intero del pacco c'era la delizia a limone, specialità della puntata. Per il secondo tiro Giuseppe chiama la Calabria, chiedendo alla sua amica pacchista, bravissima a cantare di intonare Alleluyah, canzone sulle cui note è entrato in chiesa il giorno del suo matrimonio, ma purtroppo nel pacco c'erano 200mila euro. Terzo tiro è diretto in Puglia e porta via 15mila euro. Il dottore propone un cambio, ma i due rifiutano.

Giuseppe chiama la new entry delle Marche, che rispettando la profezia ha 75mila euro. È il momento del mantra per aiutare il pacchista campano, sul grido di "Ora tu, mi trovi un pacco blu", e nel pacco della Sardegna infatti c'è un euro. De Martino propone anche la meditazione che coinvolge tutto lo studio, ma Giuseppe non si scoraggia e chiama il Friuli Venezia Giulia che infatti ha pescato 50 euro. Lo squillo del telefono anticipa il Dottore che chiede di giocarsi a carte tra cambio e offerta, ed è così che i due rifiutano il cambio. Il primo tiro è per il Molise, ma Giuseppe chiede che ad aprire il pacco sia Carmine, che viene messo alla prova con tanto di limone da mordere per non farlo parlare, ma nel pacco ci sono 20mila euro. Secondo tiro è per il Lazio che ha pescato lo zero. Terzo tiro è per la Liguria che contiene Gennarino.

L'ultima manche della partita

Il Dottore fa un'offerta ai due fratelli da 15mila euro, ma i due non accettano. Gli tocca, quindi, un solo tiro e Giuseppe sceglie l'Umbria che ha portato via i 50mila euro. Il Dottore propone un cambio, che viene rifiutato. Bisogna tirare una sola volta e Mario consiglia il Veneto, che ha 200 euro. Il Dottore offre 19 mila euro: "Io sto facendo dei lavori a casa, dovrei pagare Mastro Pierino. So che sono soldi, ma a mio fratello non bastano al Mastro nemmeno. Io rifiuto" dice Giuseppe. Dopo un ragionamento sui numeri, si decide di aprire il pacco della Valle d'Aosta che contiene 100 euro. Restano in gioco 100mila euro e 5 euro. Arriva la telefonata del Dottore che offre 30mila euro. Giuseppe, però, ragiona:

Io da pacchista ho sempre consigliato ai ragazzi di accettare la prima cifra utile, sono molto in difficoltà, non mi faccio trasportare quasi mai dalle emozioni. Ora la partita è finita. Io sono nato il 18 febbraio, anche mia sorella, mio fratello il 18 dicembre, è un numero che mi porto dietro da tempo, sono legato da sempre. L'offerta non è tanto alta con i 100mila in gioco. Mia moglie si è sognata i 100mila e il 5. Ringrazio mia moglie, con mia figlia nata da pochi giorni, è stato difficile lasciarla e stare lontana da casa. Non so, a volte non ci credo, però io seguo il sogno di mia moglie. Questi 30mila euro li tritiamo.

Purtroppo, però, pur avendoci creduto fino in fondo, nel suo pacco non ci sono quei 100mila euro tanto desiderati.