Ad Affari Tuoi, Elena cambia due volte e prende il pacco nero: con quanti soldi è tornata a casa

Nella puntata del 10 dicembre di Affari Tuoi, la partita di Elena dalla Lombardia. È impiegata amministrativa e stasera gioca insieme a suo marito Nicola con il pacco numero 9.

La partita di Elena insieme al marito Nicola

La partita di Elena inizia bene dal 20 della Marche, che contiene 50 euro. La mossa successiva continua sulla stessa scia e la pacchista fa fuori anche i 500 euro. I 4 tiri seguono tra blu e rossi: 5 euro (contestuale all'estrazione del biglietto vincente della Lotteria Italia del 10 dicembre, valido per i premi giornalieri), 10mila, 100mila e 200mila. La prima telefonata del Dottore arriva puntuale e offre il cambio, ma Elena rifiuta. La serata sembra non voler prendere una bella piega nemmeno dopo, perché nel pacco della Liguria ci sono 50mila euro.

Elena trova 0 euro e in studio è grande festa, parte "All I want for Christimas is you". Nel 19 della Sardegna ci sono 20 euro, il Dottore quindi offre 22mila euro. "Bel regalo di Natale, ma siamo qui per divertirci", dice la lombarda e rifiuta. Si passa ai 3 tiri successivi: 75mila euro, 100 euro e 20mila. Le viene offerto di nuovo il cambio e lei accetta: cambia il suo 9 con il pacco 15.

Il finale di partita di Elena con il pacco nero

Fatti fuori 30mila euro dice no a un altro cambio, ma svela perché ha scelto il 15: "È il giorno in cui io e mio marito ci siamo conosciuti, mi ha tamponato con l'auto". Si ritorna alla prima offerta di 22mila euro, Elena e il marito ci pensano ma poi dicono di no. Dopo aver trovato Gennarino nel 7 della Sicilia la partita è in equilibrio: 2 blu (1 e 200 euro), 2 rossi (15mila e 300mila) e il pacco nero. Rifiutati 29mila euro, arriva la batosta: nel pacco 18 ci sono 300mila euro.

Elena cambia ancora pacco e sceglie il 3: nel 9, il suo pacco originario, c'era solo 1 euro. Alla fine arriva con 200 euro e il pacco nero: il Dottore offre 22mila e lei rifiuta. Scopre di avere proprio il pacco nero, che contiene solo 200 euro.