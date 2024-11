video suggerito

Ad Affari tuoi Dalila perseguitata dalla Lotteria Italia, De Martino svela cosa fa con il dottore dietro le quinte Nella puntata di Affari tuoi in onda lunedì 11 novembre ha giocato Dalila, concorrente della Sicilia, con la sorella Demelzia. La loro è stata una partita tra il disastroso e il surreale. La concorrente Dalila, infatti, per la quinta volta è entrata in possesso del pacco da 5 euro, che dà diritto al biglietto della Lotteria Italia. Intanto, Stefano De Martino ha svelato un retroscena.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa lunedì 11 novembre ha giocato Dalila per la regione Sicilia. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dalla sorella Demelzia. La concorrente, in queste settimane, si è distinta per avere spesso pescato il pacco contenente i 5 euro, aggiudicandosi ben quattro volte il biglietto della Lotteria Italia. La sorte le ha assegnato il pacco numero 7, Dalila – in lacrime – ha accettato il cambio proposto dal Dottore Pasquale Romano e ha scelto il pacco numero 15, giorno della morte della nonna. E così, incredibilmente, ha ripescato il pacco che conteneva 5 euro e per la quinta volta ha vinto il biglietto della Lotteria Italia. Dalila ha confidato: "Papà era bersagliere", spiazzando così Stefano De Martino che in genere festeggia l'uscita del pacco numero 5 con la corsa dei bersaglieri.

Chi è Dalila, la storia della concorrente della Sicilia e della sorella Demelzia

Dalila è la concorrente della regione Sicilia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di lunedì 11 novembre. È originaria di Lentini (Siracusa) e nella vita fa l'informatore scientifico. Ha giocato con la sorella Demelzia, architetto: "Ci riteniamo sorelle gemelle". Hanno dormito nel lettone insieme fino al matrimonio di Demelzia. Stefano De Martino ha svelato una curiosità: "La sorella di Dalila è l'unica Demelzia al mondo. Il nome Demelzia non esiste". La diretta interessata ha spiegato:

La mia mamma, quando era piccola, si era appassionata a un romanzo inglese in cui la protagonista si chiamava Demelza e disse che se avesse avuto una figlia femmina, questo sarebbe stato il suo nome. Crescendo ha dimenticato il nome originale e l'ha modificato.

Dalila, che inizialmente aveva il pacco numero 7, ha accettato il cambio in lacrime: "Il numero 15 è il giorno in cui è morta mia nonna, la mia unica nonna. Prendiamo il 15, accetto il cambio". Così, ha pescato il pacco contenente 5 euro e ha ricevuto per l'ennesima volta il biglietto della Lotteria Italia.

Stefano De Martino svela il dietro le quinte con il dottore Pasquale Romano

Nel corso della puntata di Affari tuoi trasmessa lunedì 11 novembre, Stefano De Martino ha svelato un retroscena: "Dovete sapere che anche se io gioco al buio e non so niente come voi, una piccola percentuale di risultato della partita è nelle mia mani". E ha spiegato:

Noi – io e il dottore – prima di ogni partita dei pacchi, facciamo una partita a scopa con le carte napoletane. Io tendenzialmente tendo a farlo vincere così lui si mette di buonumore e si rilassa. Oggi ha perso il dottore e quindi è particolarmente nervoso.

Affari tuoi, Dalila ha vinto 5 euro nella puntata di lunedì 11 novembre

Vediamo come è andata la partita di Dalila e della sorella Demelzia. Nei primi sei pacchi aperti c'erano 15mila euro, 300mila euro, 50mila euro, 10mila euro, 20mila euro. Stefano De Martino ha ironizzato: "Notaio ma li abbiamo messi i pacchi blu?". Il pacco successivo conteneva 500 euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Dalila ha aperto i pacchi contenenti 0 euro, 30mila euro e 200 euro. Il dottore ha offerto 21mila euro. Le sorelle hanno rifiutato l'offerta. Hanno aperto i pacchi da 200mila euro, 20 euro e 1 euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma le concorrenti lo hanno rifiutato. Dalila e Demelzia hanno aperto il pacco da 5mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Dalila ha beccato il pacco che conteneva 100 euro. Il dottore ha offerto 21mila euro. Offerta rifiutata. La concorrente della Sicilia ha potuto aprire un altro pacco che conteneva 75 euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma anche in questo caso Dalila e Demelzia non hanno accettato di rinunciare al pacco numero 7. Hanno aperto un altro pacco: 10 euro. Il dottore ha offerto 26mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Il pacco seguente conteneva 100mila euro. Il dottore ha offerto il cambio. Dalila ha accettato il cambio e ha scelto il pacco numero 15. Il pacco numero 7, che ha aperto subito, conteneva solo 50 euro. Sono rimasti 5 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto 26mila euro. Dalila ha rifiutato l'offerta e, incredibilmente, nel pacco che ha scelto c'erano proprio 5 euro e quindi per l'ennesima volta si è aggiudicata il biglietto della Lotteria.