Ad Affari Tuoi, Andrea parla troppo e De Martino lascia lo studio: “Vuoi salutare qualcun altro?”

Ad Affari Tuoi, il concorrente Andrea si dilunga in ragionamenti infiniti e ringraziamenti chilometrici, spingendo Stefano De Martino ad abbandonare lo studio. Anche sui social il verdetto è unanime: il pubblico di X boccia il concorrente come “troppo logorroico”. La partita, però, finisce nel peggiore dei modi.

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La puntata di sabato 14 marzo di Affari Tuoi sarà ricordata non tanto per la fortuna, quanto per la logorrea del protagonista. Andrea, bartender dell'Emilia Romagna con una laurea in ingegneria elettronica nel cassetto, ha giocato la sua partita insieme al fratello Paolo con il pacco numero 12, ma la sua attitudine "filosofica" ha messo a dura prova i nervi di Stefano De Martino e del pubblico a casa.

La partita di Andrea dall'Emilia Romagna ad Affari Tuoi

Andrea parte subito con le idee chiare: "Voglio fare il concorrente controcorrente", dichiara, accettando il primo cambio del Dottore e spiegando dettagliatamente cosa l'ha spinto alla decisione. La partita vive di alti e bassi: vanno via i 20mila e i 50mila, ma il "podio" dei premi altissimi resta inizialmente intatto. Andrea rifiuta 45mila e poi 50mila euro, convinto di avere tra le mani la cifra della vita. Il clima cambia quando la fortuna gli volta le spalle: nel giro di pochi tiri volano via i 300mila euro. Anche Herbert Ballerina non resta in silenzio e regala un siparietto quando il pacchista si lamenta che i pacchi rossi "sembrano sempre meno". "È che tu li chiami – lo punzecchia il comico con sarcasmo – è incredibile che diminuiscano".

Stefano De Martino lascia lo studio

Il paradosso televisivo si consuma nel finale. Andrea scopre con amarezza che nel pacco 12, quello che aveva inizialmente e che ha cambiato, c'erano 200mila euro. Arriva all'ultimo tiro con un bivio atroce: il "Cane Pesce" o i 100mila euro. Il Dottore offre 33mila euro, ma prima di decidere inizia un altro monologo infinito. "Posso dire due parole?", chiede. Herbert Ballerina lo gela subito: "Perché, non hai detto niente fino ad ora?". Andrea ignora la battuta e si lancia in una serie di ringraziamenti lunghissimi a parenti, amici e conoscenti. A quel punto, Stefano De Martino, tra il serio e il faceto, decide che è troppo: il conduttore gira i tacchi e lascia lo studio, salvo poi rientrare per chiedere ironico: "Vuoi salutare qualcun altro?".

De Martino lascia lo studio di Affari Tuoi

La bocciatura social e il finale di partita amaro

Mentre Andrea continuava a snocciolare ragionamenti ingegneristici sulla probabilità, su X scoppiava la polemica. Gli utenti hanno letteralmente sommerso il tag del programma di critiche, definendo il concorrente "insostenibile" e "troppo logorroico", implorando il Dottore di chiudere la partita il prima possibile. La "punizione" per tanta indecisione è arrivata puntuale: Andrea rifiuta l'offerta di 33mila euro per andare fino in fondo, ma una volta aperto il pacco scopre la beffa. Per lui niente 100mila euro, ma solo il Cane Pesce. Una chiusura amara per una partita dominata dalle parole, ma povera di fatti.