Accuse di maschilismo a Bake Off, la concorrente Roberta Caruso: “Vogliono una finale solo uomini” La concorrente di Bake Off Italia 2023 ha puntato il dito contro l’atteggiamento dei colleghi che vogliono una finale tutta al maschile. Ma il pubblico protesta: “Avete rotto col maschilismo!”.

Si è aperto un piccolo caso nell'apparente tranquillo Bake Off Italia 2023. Il format più buono (almeno sulla carta) in realtà sarebbe viziato da un atteggiamento malevolo, denunciato proprio dalla concorrente Roberta Caruso nell'ultima puntata. La siciliana (viene dalla provincia di Messina) ha dichiarato di aver sentito gli altri concorrenti spingere per una finale tutta al maschile. Ma c'è chi protesta: "Basta con questa storia del maschilismo".

Cosa è successo

Roberta Caruso è stata la grande protagonista dell'ultima puntata di Bake Off Italia 2023. La sfida di puntata proposta dai tre giudici – Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia – era relativa alla preparazione di dolci tipici dello street food delle principali capitali europee. In un momento critico, Roberta Caruso si è trovata a dover affrontare da sola la preparazione di un dolce, suscitando reazioni negative dagli altri concorrenti. La situazione è drammaticamente peggiorata quando Tommaso e Gabriele hanno espresso il desiderio di una finale tutta al maschile, scatenando quindi l'indignazione di Roberta, che ha definito l'atteggiamento maschilista. Alla fine, l'aspirante pasticciera è riuscita comunque a conquistare il suo posto al prossimo turno, la semifinale. Però, dal mondo dei social, sono piovute critiche sull'atteggiamento della concorrente: "Sta storia del maschilismo ha veramente rotto, una persona può essere più brava di te anche se è maschio cara Roberta".

Chi è Roberta Caruso

La concorrente Roberta Caruso è originaria di Milazzo, in provincia di Messina. La sua storia è tra le più interessanti: viene dal mondo della scuola, insegna materie umanistiche. Il suo vissuto è un mix di tutto: insegnamento, scrittura, cultura e cucina. Ha 38 anni ed oltre a lavorare come insegnante, lavora come pubblicista per alcune testate locali e organizza molti incontri culturali nella sua provincia. Gestisce un blog di cucina ed è una grande appassionata di sport estremi.