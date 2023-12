Al GF vola un aereo per Greta Rossetti e Mirko Brunetti, i fan: “Tutto pilotato, abbiamo le prove” Questa mattina sulla casa del GF è volato un aereo per Mirko Brunetti e Greta Rossetti con la scritta “Al cuore non si comanda”. I concorrenti si sono abbracciati sorpresi dai fatti, ma i fan su X e Tik Tok hanno sostenuto che “per far partire un aereo ci vogliono dai 7 ai 10 giorni, Greta è entrata solo 5 giorni fa”.

Questa mattina sulla casa del Grande Fratello è volato un aereo con un messaggio dedicato a Mirko Brunetti e Greta Rossetti. "Non si comanda al cuore, meno orgoglio" recita la frase volata in cielo davanti ai concorrenti. I due si sono abbracciati e mentre Perla Vatiero ha reagito con una risata, la Rossetti ha commentato: "A qualcuno siamo arrivati, alle persone profonde".

Un aereo per Mirko Brunetti era arrivato già ieri, ma era stato inviato dai fan che tifano per la storia con Perla Vatiero. Mentre il concorrente è rimasto quasi impassibile, confuso, per la situazione, dopo il messaggio di questa mattina, sui social si accende la polemica: "Questo aereo per Greta e Mirko è stato palesemente inviato dagli autori o da lei stessa". Secondo una fan molto seguita, spesso fuori la casa ad urlare con il megafono per mostrare sostegno ai concorrenti, il cui nome su Tik Tok è fuorisede185, la ship è "pilotata".

La fan del GF: "Per inviare messaggi aerei ci vogliono dai 7 ai 10 giorni"

Sta facendo chiacchierare su X (ex Twitter) l'aereo volato sulla casa del Grande Fratello dedicato a Greta Rossetti e Mirko Brunetti. Secondo la fan che è a capo della pagina fuorisede195, seguita da oltre 129 mila followers, il messaggio aereo sarebbe stato ordinato prima dell'ingresso di Greta Rossetti, avvenuto lo scorso sabato, ovvero cinque giorni fa. "È tutto pilotato. Per far arrivare un aereo ci vogliono dai 7 ai 10 giorni, ho le prove di quello che dico. Greta è entrata neanche una settimana fa, come è possibile? Già li aveva fatti" ha spiegato l'utente che sostiene di aver parlato con i piloti degli aerei che si occupano di volare sulla casa di Cinecittà: "Ho le prove, gli screen delle conversazioni con i piloti degli aerei". Non ci sarebbe conferma, però, che l'aereo sia stato realmente organizzato prima dell'ingresso dell'ex tentatrice.

Le reazioni di Mirko Brunetti e Greta Rossetti al GF

I due concorrenti davanti all'aereo inviato per loro, sono rimasti immobili e increduli. "Nonostante tutto grazie, non è facile, è una situazione complicatissima ma grazie veramente" dice lui, prima di rivelare: "Questo non me lo aspettavo sono sincero". Ha abbracciato la sua ex conosciuta a Temptation Island la quale ha poi commentato: "A qualcuno siamo arrivati, alle persone profonde".