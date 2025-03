Aboubakar Soumahoro sorpreso da Striscia la Notizia senza assicurazione

video suggerito

Secondo quanto riportato dal noto programma satirico di Canale 5, l'assicurazione del veicolo utilizzato dal deputato per recarsi quotidianamente a Palazzo Montecitorio risultava scaduta.

Colto in flagrante. L'onorevole Aboubakar Soumahoro è stato raggiunto dalle telecamere di "Striscia la notizia" mentre guidava per le strade di Roma con un'automobile priva di copertura assicurativa valida. Le anticipazioni del servizio in onda mercoledì 12 marzo alle ore 20:35 su Canale 5.

Che cosa è successo

Secondo quanto riportato dal noto programma satirico di Canale 5, l'assicurazione del veicolo utilizzato dal deputato per recarsi quotidianamente a Palazzo Montecitorio risultava scaduta dal 14 febbraio scorso. L'inviato Moreno Morello, a seguito di una segnalazione ricevuta dalla redazione, ha intercettato Aboubakar Soumahoro nel tardo pomeriggio di ieri all'uscita dal parcheggio della Camera dei Deputati. Il giornalista ha avvicinato il parlamentare per informarlo della grave violazione del codice della strada che stava commettendo. Di fronte alle domande dell'inviato di Striscia, Soumahoro ha preferito non rilasciare dichiarazioni, allontanandosi rapidamente con la sua auto e svoltando a destra senza nemmeno segnalare la manovra con l'indicatore di direzione.

"Posizione regolarizzata dopo il servizio"

Nonostante la mancata risposta, l'intervento della trasmissione sembra aver prodotto un effetto immediato: secondo quanto riportato da "Striscia la notizia", l'onorevole avrebbe provveduto a regolarizzare la propria posizione assicurativa subito dopo l'incontro con Morello. Il servizio completo sull'accaduto andrà in onda questa sera durante la puntata di "Striscia la notizia", alle ore 20:35 su Canale 5. Che cosa rischiava Soumahoro? Una classica ammenda. Circolare con un veicolo privo di assicurazione costituisce una grave infrazione al codice della strada e comporta, oltre a una sanzione amministrativa che può variare da 866 a 3.464 euro, anche il sequestro del veicolo. Se l'assicurazione è scaduta da 15 giorni, non era questo il caso, è possibile circolare liberamente su strada senza il rischio di prendere la multa.