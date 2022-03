A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà torna su Rai3 ma cambia nome: lo condurrà Fabio Volo “A raccontare comincia tu”, ultimo programma che ha visto alla conduzione Raffaella Carrà, torna su Rai3 dal 28 aprile. La trasmissione si chiamerà È una vita che ti aspetto, è sarà condotta da Fabio Volo.

A cura di Daniela Seclì

L'ultimo programma che ha visto al timone Raffaella Carrà è stato A raccontare comincia tu. La trasmissione, in onda in prima serata su Rai3, è un adattamento del format spagnolo Mi casa es la tuya. Ebbene, la Rai annuncia che il programma tornerà in televisione, ma con un nuovo titolo: "La primavera si fa ricca di show con È una vita che ti aspetto, il programma di interviste ideato da Raffaella Carrà". A condurlo sarà Fabio Volo.

Fabio Volo raccoglie il timone di Raffaella Carrà

È una vita che ti aspetto: così Fabio Volo torna in tv. Ovviamente la scelta del nome del programma non è casuale. Quello, infatti, è anche il titolo di uno dei suoi romanzi. La trasmissione andrà in onda in prima serata su Rai3. Salvo cambi di programmazione, al momento la prima puntata è prevista per giovedì 28 aprile. Si tratterà sempre di un adattamento del format Mi casa es la tuya. Ecco quanto si legge sul sito di RaiPubblicità:

"Torna in prime time il programma spagnolo "Mi casa es la tuya", che, nella sua versione italiana, è stato portato al successo da Raffaella Carrà. In questa nuova edizione, il testimone passerà a Fabio Volo, che incontrerà personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport, per offrire in ogni puntata un loro ritratto inedito e intimo. Lo studio sarà una casa, ricalcando la dimensione domestica e informale dell’intervista, che manterrà un carattere esclusivo e confidenziale".

A raccontare comincia tu, la sfida vinta di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà era stata in grado di partire dal format Mi casa es la tuya e cucirlo perfettamente su di sé. Nel corso delle due edizioni, andate in onda nel 2019 con un ottimo riscontro negli ascolti, aveva intervistato personaggi molto diversi tra loro. Fiorello; Sophia Loren; Riccardo Muti; Maria De Filippi; Leonardo Bonucci e Paolo Sorrentino nella prima stagione. Renato Zero; Loretta Goggi; Vittorio Sgarbi e Luciana Littizzetto nella seconda. Di tutti era riuscita a fare emergere un ritratto inedito e ricco di sfaccettature. Sarà una sfida ardua per Fabio Volo, che darà comunque una sua impronta al programma.