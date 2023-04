A Il Cantante Mascherato c’è l’ex premier concorrente, Jadranka Kosor canta anche Bella Ciao Nell’edizione croata di The Masked Singer l’ex primo ministro si è nascosta fino alla semifinale del programma sotto la maschera della regina. Kosor è stata alla guida del paese dal 2009 al 2011.

A cura di Andrea Parrella

Sotto le maschere de Il Cantante Mascherato può nascondersi davvero chiunque, anche una ex premier. È successo in Croazia, dove Jadranka Kosor, alla guida del paese dal 2009 al 2011, si è nascosta per alcune settimane nel costume della Queen, proponendo successi locali e internazionali.

La notizia ha iniziato a circolare nelle ultime ore, dopo l'eliminazione di Kosor che, come per ogni concorrente del Cantante Mascherato, prevede il successivo svelamento dell'identità. Alcuni dei giurati, come racconta RTL.hr che ha intervistato la politica, avevano immaginato che sotto la maschera potesse esserci proprio l'ex primo ministro Kosor, ma la certezza assoluta è arrivata solo al momento dell'eliminazione effettiva.

Nell'intervista l'ex premier croata ha affermato di essere dispiaciuta che il viaggio non sia continuato, ma di essere felice, dopo molte persuasioni, di aver accettato di prendere parte a un'esperienza che ha definito divertente. Il percorso della politica nell'edizione locale de Il Cantante Mascherato si è fermato alle semifinali. "La maggior parte delle persone si congratula con me per il mio coraggio. Non è scontato che una persona che si occupa di politica in modo serio da tanto tempo, dalle mie lotte contro la corruzione a quella per entrare nell'Unione europea, si liberi e accetti un percorso scivoloso come questo".

Curiosa anche la scelta delle canzoni, che l'ex premier racconta di aver selezionato personalmente. Tra queste anche "Bella Ciao" e "Clandestino" di Manu Chao. Una partecipazione che è stata ben accolta dalla popolazione, stando a quanto la stessa Kosor ha rivelato, visti i commenti che le persone le rivolgono in strada.

Una partecipazione, quella dell'ex premier croata, che non dovrebbe sorprendere troppo qui in Italia, dove ci sono casi di ex politici che hanno avuto ruoli apicali, poi sbarcati in televisione. Si può pensare all'ex presidente della Camera Irene Pivetti, così come ad Alessandra Mussolini, ma anche all'ex premier Matteo Renzi, che negli scorsi anni è stato il cicerone di un documentario su Firenze.