A Cortesie per gli ospiti la prima sfida su una barca, Zorzi parla dell’amore: “Non esiste l’uomo della vita” La puntata del 10 gennaio di Cortesie per gli Ospiti ha cambiato eccezionalmente location: la sfida delle due coppie nell’arte di ricevere gli ospiti si è svolta a bordo di una barca. Durante il pranzo, il giudice Tommaso Zorzi ha aprlato della sua visione dell’amore, rivelando: “L’uomo della vita non esiste”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Cortesie per gli ospiti, nella puntata in onda venerdì 10 gennaio su Real Time, ha cambiato location. La sfida nell'arte di ricevere gli ospiti, con Tommaso Zorzi, Csaba della Zorza e Roberto Valbuzzi come giudici, si è svolta prima a bordo di un caicco e poi di un catamarano. Chiacchierando con le coppie in gara durante il pranzo, Zorzi ha parlato della sua visione dell'amore, svelando di non credere nell'esistenza dell' "uomo della vita".

Le parole di Tommaso Zorzi sull'amore

A cominciare la sfida di Cortesie per gli ospiti è stata la coppia formata da Angela e Anna. Durante il loro pranzo, le due donne hanno parlato delle rispettive vite. Anna è la ‘veterana' del caicco e vive a bordo ormai da diversi anni, mentre Angela, 31enne, è nuova alla vita in mare. Una decisione presa in seguito a una rottura sentimentale, come ha raccontato durante l'incontro con i giudici: "Per me è stata la prima esperienza, in realtà vengo da una rottura sentimentale. Pensavo di aver trovato l'uomo della mia vita, invece no".

"Era un calesse", ha scherzato Csaba. A quel punto anche Zorzi è intervenuto spiegando la sua visione dell'amore: "Qualunque psicologo ti dirà che non esiste l'uomo della tua vita". "Può esistere, Tommaso", precisa invece Roberto, che ha un'idea diverso. Il giudice ha poi spiegato meglio cosa intendeva dire: "Non esiste un uomo ‘della tua vita', ma con il quale hai deciso di condividerla. La vita è tua e di nessun uomo". "Ci credo molto", ha infine concluso Angela.

Chi ha vinto la sfida tra Angela e Anna e Dino e Nino

A cominciare la sfida è stata la coppia formata da Angela e Anna. Le due donne si sono conosciute proprio a bordo del caicco che ha ospitato i giudici: Angela, 31 anni, lavora come hostess di bordo, mentre l'amica è cuoca. Le due hanno proposto un menù a base di pesce, che sembra aver convinto abbastanza gli ospiti, così come la scelta della mise en palce. Il menù di Nino e Dino si chiamava invece ‘coast to coast', sempre a base di pesce. Dopo un'attenta valutazione, basata non solo sulla scelta dei piatti ma anche sulla preparazione della tavola e sulla location, a vincere è stata la coppia di Angela e Anna. Dino e Nino non hanno convinto fino in fondo, anche per la tavola e il modo sbagliato di disporre le posata, che non è passato inosservato agli occhi attenti di Csaba.