A che ora vedere la santa messa di Natale oggi in Tv con Papa Leone XIV: orario e canale

Oggi, 24 dicembre, si terrà il consueto appuntamento con la Santa Messa di Natale. La funzione verrà celebrata dalla Basilica di San Pietro, a Roma, da Papa Leone XIV e sarà possibile seguirla in diretta su Rai1. L'appuntamento, trasmesso in mondovisione, è a partire dalle ore 21.50. Ecco tutti i canali in cui poterla seguire.

A che ora vedere la Santa Messa di Natale con Papa Leone XIV il 24 dicembre 2025

Anche quest'anno verrà trasmessa in tv la Santa Messa della Vigilia di Natale, che sarà celebrata per la prima volta da Papa Leone XIV in diretta dalla Basilica di San Pietro a Roma. L'appuntamento in tv è a partire dalle ore 21.50 su Rai1, a cura del TG1 e Rai1 Vaticano, trasmesso in mondovisione e in collegamento con Vatican media Telecronaca di ignazio Ingrao. Sarà possibile seguire la funzione anche su Tv2000 e in streaming, collegandosi sul sito di RaiPlay o anche su Vatican News, sui canali YouTube e Facebook e su Padre Pio TV, canale 145 del digitale terrestre, 445 di Tivusat e 852 di Sky.

Dove vedere la benedizione Urbi et Orbi giovedì 25 dicembre 2025

Il 25 dicembre ci sarò il consueto appuntamento con la benedizione Urbi ed Orbi, in diretta dalla Loggia Centrale della Basilica di San Pietro, dalla quale il Santo Padre si affaccerà alle ore 12. Sarà possibile seguirlo in diretta su Rai1, sul sito del Vaticano e anche in streaming su RaiPlay. Dalle 12.25, sempre sullo stesso canale, sarà poi trasmesso il Concerto di Natale ad Assisi dalla Basilica superiore di San Francesco.