A che ora inizia il Grande Fratello 2023/24 e dove vederlo in diretta: daytime e puntate streaming Lunedì 11 settembre inizia il Grande Fratello 2023/24. La nuova edizione andrà in onda su Canale 5 con due appuntamenti settimanali, in diretta h24 su Mediaset extra canale 55. Conduce Alfonso Signorini, opinionista in studio Cesara Buonamici.

A cura di Sara Leombruno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da lunedì 11 settembre inizia il Grande Fratello 2023/24. La nuova edizione andrà in onda come ogni anno su Canale 5, e conterà due appuntamenti settimanali. Alla conduzione confermato Alfonso Signorini, mentre da quest'anno ci sarà come opinionista Cesara Buonamici, conduttrice del TG5. Ma le novità non sono finite qui: al posto di Giulia Salemi, l'inviata social sarà Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. Anche quest'anno sarà possibile seguire i concorrenti nella casa più spiata d’Italia in diretta 24 ore su 24 sia in tv che in streaming.

A che ora inizia e finisce il Grande Fratello 2023/24

Le puntate del Grande Fratello 2023/24 andranno in onda su Canale 5 in prima serata: l'inizio è fissato alle 21:20, subito dopo Paperissima Sprint Estate. La puntata durerà circa 4 ore e mezza, con il termine previsto intorno alle 01:50. La seconda puntata andrà in onda venerdì 15 settembre.

La diretta del Gf 24 ore su 24 su Mediaset Extra

Come anticipato, oltre che in puntata i concorrenti della casa del Grande Fratello potranno essere seguiti 24 ore su 24 sia in tv, su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre), che in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma digitale sarà possibile anche recuperare le puntate andate in onda in precedenza.

Dove vedere la puntata in diretta del GF in streaming

Per chi preferisce la comodità dello streaming al canale tv, su Mediaset Infinity sarà possibile vedere in diretta le puntate. A differenza della diretta su Mediaset Extra, su Infinity gli spettatori avranno a disposizione più regie e più canali dedicati, in modo da poter seguire la casa e le vicende da diverse prospettive, garantendo così di non perdere gli episodi più salienti della vita dei concorrenti.

Gli appuntamenti con il Grande Fratello durante il daytime

Per quanto riguarda il daytime, dal lunedì al venerdì ci saranno diversi appuntamenti su Canale 5. Al termine di Uomini e donne, dal 12 settembre in poi, ci sarà spazio per una breve striscia che andrà in onda dalle 16:10 alle 16:20. Spazio anche su Italia 1, con la messa in onda prevista alle ore 13:00, subito dopo Studio Aperto.