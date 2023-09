La diretta del Grande Fratello non dura più 24 ore, perché si interrompe alle 3 di notte La diretta del Grande Fratello 2023 non sarà più attiva 24 ore su 24: si fermerà alle 3 di notte per poi riprendere alle ore 9 del mattino successivo. Una decisione annunciata da Alfonso Signorini alla fine della prima puntata, in onda l’11 settembre. Ecco il motivo.

A cura di Elisabetta Murina

La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata ma già cominciano a vedersi le prime novità. Nella puntata andata in onda l'11 settembre, 15 concorrenti sono entrati nel reality, pronti a mettersi in gioco davanti alle telecamere. "Vip" e persone comuni nella stessa Casa, "controllati" 24 ore su 24 dall'attento pubblico a casa. O meglio: 19 ore su 24. Quest'anno, infatti, la diretta da Cinecittà si fermerà alle 3 di notte per poi riprendere il mattino successivo alle 9. Signorini spiega che "per adesso sono questi gli orari".

Perché la diretta del GF finisce alle 3, la spiegazione di Signorini

A spiegare il motivo di questa decisione ci ha pensato Alfonso Signorini in chiusura di puntata. Per la prima volta, la diretta del GF non sarà disponibile 24 ore su 24, ma ci saranno alcune ore di stop nella notte. Al centro dello studio insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, nel ricordare dove poter seguire quello che accade nella Casa, il conduttore ha precisato: "Vi voglio informare che per ragioni produttive la diretta proseguirà fino alle 3 di questa notte per poi riprendere il mattino successivo alle 9. Almeno per adesso sono questi gli orari, poi vedremo più avanti". Una ragione che sarebbe quindi dettata da esigenze di produzione, di cui però per il momento non si hanno informazioni più specifiche.

Dove seguire il Grande Fratello, in diretta e streaming

Anche se la diretta non sarà attiva 24 ore su 24, ci sono diversi canali con cui il pubblico può seguire le vicende dei concorrenti. Tra questi i quotidiani appuntamenti, dal lunedì al venerdì con il daytime di Canale 5, alla fine di Uomini e Donne e con una piccola striscia dalle 16.10 alle 16.20. Sarà poi possibile seguire la diretta (tranne nelle ore notturne) su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terreste) e in streaming su Mediaset Infinity, dove si potranno recuperare intere puntate.