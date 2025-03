video suggerito

A C'è Posta per Te Ylenia perdona Alberto, ma lo mette in guardia: "Sono la tua compagna, non tua madre" A C'è Posta per te del 15 marzo la storia di Alberto e Ylenia. Lui dopo anni di relazione le ha detto di non amarla più, ma dopo qualche mese di distanza e sofferenza per lei, vorrebbe riconquistarla. Lei, indecisa, non sa che fare: "Un giorno mi portava i miei vestiti sotto casa, l'altro mi mostra un anello".

A cura di Andrea Parrella

A C'è Posta per Te la storia di Alberto, che ha fatto richiesta al programma per provare a convincere Ylenia, la sua ex. Una storia che dopo alcuni anni di convivenza sembra aver raggiunto un punto morto. Si conoscono in una scuola da parrucchieri, poi iniziano a vivere subito insieme. Lui apre un negozio da barbiere e sono i genitori di lei ad aiutarlo, oltre che lei. Le cose vanno bene e lui riesce a ripagare anche i genitori. Iniziano a pensare di poter creare una famiglia. Provano ad avere un figlio che non arriva e pian piano lui inizia a dubitare della vita che sta facendo, la ritiene troppo piatta. Inizia a dubitare anche del sentimento, glielo dice e lei la prende molto male, tornando a vivere dai suoi genitori.

Ogni tanto lui la chiama, le dice di tornare a casa ogni tanto, tornano ad avere un'intimità temporanea e non continua, lui continua a dirsi incerto e confuso, lui la tiene in ballo per diversi mesi. Arriva poi un giorno in cui lui le chiede di andare a casa sua, ma da quel momento lei inizia a sottrarsi, perché non trova alcun senso. Quindi lui inizia a capire che i suoi dubbi stanno svanendo, che vuole una vita con lei, ma Ylenia continua a dirsi incerta. Lui ci rimane male, a capodanno commette l'errore di vedere un'altra ragazza e mettere sui social una foto insieme, prima di cancellarla poco dopo. Un'amica di lei fa uno screenshot e lei glielo rinfaccia. La cosa sembra risolversi dopo una discussione, ma al momento Ylenia continua ad essere incerta, quindi Alberto vuole provare a convincerla.

Le parole di Alberto per convincere Ylenia

Le prima parole di pentimento di Alberto sono chiare: "Ciao, sono qui per scusarmi del mio comportamento degli ultimi mesi. Ho capito tutti i miei errori, non dialogare con te, mi sono chiuso. Ho capito l'importanza di una persona quando si rischia di perderla o la si è già persa. Nell'ultimo anno l'entusiasmo dei primi tempi è andato a calare e lo sai anche tu. Mi scuso per non avertene parlato e mi scuso anche per essere stato con un'altra persona pur essendoci già lasciati, ma ho capito che ti ho provocato un dolore. Sono qui per farti capire che sono cambiato, che voglio migliorarmi, che sono pronto a darti quello che hai sempre desiderato, quel desiderio è anche il mio. Chiedo scusa anche a voi genitori, so che l'avete vista soffrire e immagino che per un genitore non sia bello. Il rapporto molto stretto che avete con Ylenia mi è sempre pesato un po', anche se non l'ho mai detto, ma non perché non vi voglia bene, più che altro perché quel rapporto con la mia figlia non l'ho mai avuto e mi sentivo un po' stretto. Se Ylenia mi dà un'altra possibilità, mi prenderò cura di lei".

Ylenia in studio con sua madre e suo padre

Con Ylenia, in studio, ci sono anche i suoi genitori: "Il giorno prima mi ha riportato i vestiti sotto casa, il giorno dopo voleva darmi l'anello. Lui mette fine a una storia dopo anni per indecisione, poi alla mia prima incertezza non sa aspettare. Mi ha lasciato senza darmi una spiegazione, ero io che consolavo lui paradossalmente, dopo quattro anni. Sono stata tanto male, lui è stato strano per una quindicina di giorni, non mi dava spiegazioni, ma sentivo qualcosa".

Parla anche la madre di lei: "Alberto per quattro anni ha trattato mia figlia come una principessa, a ogni suo problema non abbiamo mai chiuso le porte. Se stiamo stati invadenti era forse per vederli, almeno una volta al mese. Lui avrebbe potuto tranquillamente gestire questa cosa diversamente. Ma per come si è comportato lui con noi, io non posso dire niente".

La scelta di Ylenia

Grazie all'opera di convincimento di De Filippi, Ylenia sembra iniziare a pendere per il perdono: "Io non sono tua madre, sono la tua compagna", dice ad Alberto, sottolineando di continuare ad avere paura. "Se tu la paura non la affronti, non la supererai mai", le dice lui. Alla fine lei si convince: "Io sono ancora innamorata, ho provato a dire no, ma quando lo vedo e lo sento ne ho bisogno". Quindi la scelta di aprire la busta e riabbracciarlo.