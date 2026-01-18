Programmi tv
A C’è posta per Te cerca il figlio dopo 5 anni di silenzio: “Provo disprezzo per lui, non sento emozioni”

Klaid prova a riavvicinare suo figlio, con il quale non parla da anni. Oggi il figlio Kevin non ne vuole più sapere: “Ho passato la maggior parte della mia crescita solo con mia madre”.
A cura di Andrea Parrella
A C'è posta per te del 17 gennaio la storia di Klaid, un padre che ha chiesto di partecipare al programma per provare a recuperare il rapporto con suo figlio Kevin. Tra loro c'è un silenzio che va avanti da cinque anni, un silenzio che risulta insopportabile per Klaid, che cerca la sponda di Maria De Filippi per provare a capire dove abbia sbagliato e perché suo figlio abbia deciso di mettere un muro tra loro.

Perché Klaid e suo figlio non si parlano più

Tra le ipotesi di Klaid, come legge la conduttrice prima di chiamare in studio suo figlio, quella legata a un evento specifico di alcuni anni fa: "Forse è perché non sono venuto alla tua cresima, ma io non ero stato invitato. Forse è perché ti eri ingelosito per la nascita della tua sorellina, o forse per il mantenimento", ipotizza lui. Arriva il momento dell'ingresso in studio di Kevin, che quando vede il volto del padre dall'altra parte della busta fa un espressione che è tutto un programma, lasciando intendere di avere le idee chiarissime su cosa dirgli. Il ragazzo spiega che tutto è effettivamente iniziato in occasione della sua cresima, lui c'era rimasto male ma ha notato anche assenza da parte di suo padre. "Vedevo sforzi solo da parte di mia madre, il figlio si fa in due e si mantiene in due. Prima di fare il padre con me, fai l'uomo con mia madre", spiega Kevin, che ora dice di provare un certo senso di "disprezzo" per suo padre.

La decisione di Kevin di chiudere la busta

I due parlano a lungo e Maria De Filippi prova a fare da mediatrice, tentando di spingere il ragazzo a prendere in considerazione l'ipotesi di un riavvicinamento. Ma purtroppo Kevin sembra non transigere: "Se lo vedo non sento emozioni, ho passato la maggior parte della mia crescita solo con mia madre". Nonostante questo, è disposto a parlare ma teme che ormai ci sia un vuoto troppo grande da colmare. Ora non se la sente: "Non precludo che più avanti possa avvenire un confronto, ma ora non me la sento di avere un rapporto". La decisione finale del ragazzo, quindi, non contempla imprevisti e la busta si chiude inesorabilmente, con grande dispiacere di Klaid che si dispera.

