Walter Nudo contro le prese in giro della Gialappa’s: “Fate del male alle persone, non sapete cosa c’è dietro” Walter Nudo si è sfogato contro la Gialappa’s Band che, nell’ultima puntata del loro programma, ha preso in giro l’attore. “Sono un fan della comicità, però c’è modo e modo per prendere per il cu*o una persona. Non sai mai cosa c’è dietro e cosa sta passando”, ha detto in un video pubblicato su Tiktok. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Walter Nudo non ama essere preso in giro. Con un video pubblicato su TikTok, l'attore si è sfogato dopo aver visto alcune gag sul suo conto fatte dal trio della Gialappa's Band, nel corso dell'ultima puntata del loro programma andata in onda su Tv8. "Possono anche prendere per il cu*o una persona, ma non sanno cosa stanno passando", ha raccontato.

Le parole di Walter Nudo contro la Gialappa's Band

"Alcuni amici mi hanno mandato dei video e delle foto della Gialappa's che continua a prendermi in giro. Ho detto ok, possono anche farlo, però attenzione a non prendere in giro Dio. A questo ci tengo, non per me ma per voi", ha detto Walter Nudo in un video di sfogo pubblicato su TikTok, dopo aver visto alcune gag del trio comico che lo riguardavano. L'attore ha spiegato di non averli mai incontrato e di apprezzare la comicità, tranne quella che supera il limite senza sapere se la persona interessata sta attraversando magari un momento di difficoltà:

Non ho mai visto i Gialappa's, non so che faccia abbiano. Ho sempre voluto incontrarli e gliel'ho chiesto, ma loro si nascondono come fanno sempre. Sono un fan della comicità, però c'è modo e modo per prendere per il cu*o una persona. Non sai mai cosa c'è dietro e cosa sta passando. Far leva per i propri interessi, fare del male a delle persone. Continuate a fare quello che volete, poi ognuno ha a che fare con la sua coscienza o con Dio, dipende quello in cui credete.

Le imitazioni della Gialappa's Band di Walter Nudo

Nel corso della puntata di lunedì 26 novembre, la Gialappa's ha preso in giro Walter Nudo, continuando una saga già iniziata nelle scorse settimane. In particolare, i comici hanno commentato in modo ironico una clip in cui l'attore raccontava la nascita del webinar Affascina e attira, che permette alle donne di diventare irresistibili per gli uomini, ma anche il contrario. Si tratta di un sistema, a detta dell'attore, "scientificamente provato, di cui è a conoscenza solo il 99% della popolazione".