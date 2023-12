Vittorio Sgarbi: “Morgan non ha bisogno di essere un mio leccapiedi, vale immensamente più di Fedez” Il sottosegretario alla Cultura, tirato in ballo dal giudice e rapper durante il live di X Factor, replica: “La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno. Fedez senza la Ferragni sarebbe del tutto ignoto”.

La rissa televisiva a distanza tra Morgan e Fedez arriva fino alle istituzioni, tirate in ballo proprio dal rapper di Paranoia Airlines nella diretta di X Factor di giovedì 30 novembre: "Io non ho leccato i piedi di Vittorio Sgarbi e di Giorgia Meloni per arrivare dove sono", aveva detto in un momento dello show. All'Adnkronos arriva la reazione del sottosegretario alla Cultura: "Morgan non ha bisogno di essere un mio lecccapiedi perché vale immensamente più di Fedez". Poi la stoccata al Ferragnez: "A lui, invece, non porgerei il piede".

La reazione di Vittorio Sgarbi

"Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi". Vittorio Sgarbi, interpellato pubblicamente da Fedez nel talent show di Sky, ha risposto alle domande dei giornalisti di AdnKronos ribadendo la solidarietà al cantautore brianzolo: "Morgan sarebbe un mio leccapiedi? I miei piedi possono replicare dicendo che mai lingua di maschio li leccò, quindi Morgan non può averli leccati. Leccare i piedi a me non serve a niente, perché il mio potere è molto variegato ed esprime la sua efficacia in taluni settori prevedibili ma non ha nessuna efficacia per quel che riguarda la televisione e lo spettacolo. Per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei".

Io l'ho semplicemente ammirato perché era bravo, e perché era molto più bravo di Fedez. La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno.

"Fedez senza Chiara Ferragni sarebbe ignoto"

Arriva anche la risposta piccata a Fedez a cui, ironizza il sottosegretario, "non porgerei il piede": "Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi e che è il compagno della Ferragni, senza la quale sarebbe del tutto ignoto. Quindi, può evitare di fare commenti su persone che sono disperatamente sole ma che hanno fatto cose molto importanti. Che impari il rispetto, prima di parlare".