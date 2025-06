Veronica Gentili ha perso il suo gatto: “Ho urlato il nome tutta la notte, non ho risparmiato fiato per l’Isola”

A poche ore dal doppio appuntamento con l'Isola dei Famosi, la conduttrice del reality show Veronica Gentili ha raccontato la piccola disavventura vissuto per colpa della fuga del suo gatto. Dopo ore e ore di ricerche, lo ha trovato su un tetto che distava due isolati da casa sua. "Ho perso dieci anni di vita – ha scritto Gentili via social – Ma riaverlo tra le braccia è stata una delle sensazioni più belle".

Veronica Gentili ha spiegato di essere uscita a cena con un'amica. Al momento di rientrare, non hanno trovato nessun taxi disponibile, così la conduttrice è tornata a piedi, mentre la sua amica è riuscita a rimediare un passaggio dal cameriere del ristorante. Una volta tornata a casa, ha salutato il suo gatto Stipsi, ma di Palmiro nessuna traccia. "Apro gli armadi, guardo sotto i divani, sposto scatole, apro ogni stanza. Uso i croccantini per chiamarlo, grido, incurante che siano le tre di notte. Niente" scrive la conduttrice. Dopo svariati tentativi, ha sentito il pianto dell'animale provenire da uno dei tetti vicino casa:

Ho fatto tutte le scale e tutti i palazzi in tutti modi, continuando a urlare "Palmiro" a squarciagola. Tutto questo mentre avrei dovuto risparmiare la voce perché domani e mercoledì ho la puntata dell’Isola e dovrò gridare "Naufraghi, mi sentite?" per 4 ore di fila. Inutile dire che non ho risparmiato nemmeno un soffio di fiato. Tutta la notte così: lui a piangere da un luogo imprecisato e io a gridare il suo nome tentando di rassicurarlo ma con il cuore a palla per il panico.