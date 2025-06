Isola, Teresanna Pugliese scoppia in lacrime alla vista del marito Giovanni: “Mi sei mancato ogni minuto”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Teresanna Pugliese ha ricevuto una sorpresa da suo marito Giovanni Gentile nella puntata del 16 giugno dell'Isola dei Famosi 2025. La naufraga ha deciso di sottrarre al gruppo il kit da pesca fino alla prossima puntata per passare una notte insieme a lui: "Non ci posso credere".

Le lacrime di Teresanna Pugliese all'Isola dei Famosi

In collegamento con Veronica Gentili, Teresanna Pugliese è scoppiata in lacrime dopo essersi rivista nelle clip mandate in onda nella prima parte dell'appuntamento. "Mi dispiace sentirmi sempre arrabbiata, non mi dispiace di essere impopolare, ma quando mi fanno queste offese e dicono che non pensi prima agli altri, mi fa male", le parole della napoletana. Che poi ha invitato la conduttrice a mettersi nei suoi panni: "A volte vorrei che fossi qui per farti capire che è difficile prendersi il proprio spazio". Gentili ha risposto decisa:

Noi qui, dall'altro lato, non abbiamo l'idea di una strega che ruba il cibo agli altri, ma di una donne forte che lotta per farsi rispettare, noi vediamo tutto e abbiamo uno sguardo più lucido di quello che avete voi lì.

La sorpresa dal marito Giovanni Gentile

A quel punto, per tirarle su il morale, Veronica Gentili ha mostrato alla naufraga un videomessaggio da parte del marito Giovanni Gentile, in cui la invita ad essere forte e ad andare avanti anche per i suoi due figli piccoli, che la guardano da casa. A un certo punto, però, l'uomo è sbucato alle sue palle e le ha fatto una sorpresa: "Mi sei mancato tanto, tutti i minuti", gli ha detto lei, scoppiando in lacrime.

La produzione le ha offerto la possibilità di passare insieme al marito una notte, ma per poterlo fare c'è stato un pegno da pagare che ha coinvolto anche tutti gli altri naufraghi: il gruppo dovrà rinunciare al kit per pescare fino alla prossima puntata. Un prezzo da pagare di cui Teresanna si è presa ogni responsabilità: "Voglio stare una notte insieme a lui".