Vera Gemma: "Con i fidanzati mi piacerebbe non fosse scontato che sia io a pagare il conto" "Ora se esco a cena mi piacerebbe che non fosse scontato che al momento del conto sia io a tirare fuori la carta", a confidarlo è Vera Gemma, raccontando quanto accadrebbe con gli uomini che decide di frequentare sotto il profilo sentimentale.

A cura di Stefania Rocco

Dopo avere decisolo per diversi anni di innamorarsi di uomini molto più giovani, Vera Gemma dichiara di desiderare altro. Intervistata dal settimanale Oggi, l’attrice racconta di avere cambiato idea rispetto all’età dei fidanzati ai quali sceglie di accompagnarsi. In particolare, si augura di poter trovare un uomo che non dia per scontato sia lei a farsi carico esclusivamente degli aspetti materiali di un rapporto. “Ho realizzato di essere innamorata solo di mio padre. E vorrei al mio fianco una persona più matura; con i ragazzi finisce sempre che gli debba fare un po’ da madre, mi ritrovo a dare consigli, a spiegare la vita”, ha dichiarato l’attrice, “Ora se esco a cena mi piacerebbe che non fosse scontato che al momento del conto sia io a tirare fuori la carta”.

Il legame con Misha Carry: “Credo di avere bisogno d’altro”

Proprio recentemente sarebbe finita la relazione tra Vera e il rapper ventenne Misha Carry. Gemma, 54 anni, ha scelto di prendere le distanze da quel legame evidenziandone gli aspetti negativi: “Per carità, Misha è un bravo ragazzo, e artisticamente lo stimo, ma sinceramente credo di aver bisogno d’altro”. Concluso anche l’altro legame con il giovanissimo Jedà, baby fidanzato presentato all’epoca in cui partecipava all’Isola dei famosi.

Vera Gemma: “Credono faccia una vita da rockstar”

Sbagliata sarebbe inoltre la percezione che dall’esterno si avrebbe della vita di Gemma. “Tutti pensano che io faccia una vita selvaggia, da rockstar, quando nella realtà sono astemia e passo le serate a casa con mio figlio, che ha 13 anni. Ora poi sono anche tornata single”, ha confidato la donna, chiarendo di condurre uno stile di vita molto diverso da quanto ci si aspetterebbe guardandola dall’esterno e con una certa superficialità. Quindi conclude che le caratteristiche che cerca oggi in un uomo sarebbero diverse da quelle che rincorreva fino a qualche tempo fa: “Con un uomo maturo potrei avere anche una conversazione brillante, uno scambio, condividere idee ed esperienze. Certo la passione di un giovane difficilmente è eguagliabile, però un rapporto non è fatto solo di passione”.