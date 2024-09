video suggerito

Valeria Marini sul ritorno in pubblico di Pippo Baudo: “È sempre lui, l’ho visto meglio dell’ultima volta” Pippo Baudo si è mostrato di nuovo in video in occasione dei novant’anni di Pier Francesco Pingitore. Presente alla festa anche Valeria Marini, che ha parlato delle condizioni di salute dell’ex conduttore: “Sono sicura che tornerà in ottima forma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Da molto tempo non si mostrava in video, ma Pippo Baudo è tornato in pubblico in occasione del compleanno di Pier Francesco Pingitore, ideatore del Bagaglino. Alla festa, che si è tenuta nel giardino della casa di Maurizio Martufello, noto comico e cabarettista, erano presenti molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Valeria Marini, showgirl che nel corso della sua carriera ha più volte lavorato con il re della tv. In un'intervista al Corriere, l'attrice ha parlato delle condizioni di salute del conduttore, rassicurando chi si era preoccupato nel vederlo in sedia a rotelle.

Le parole di Valeria Marini sulla salute di Pippo Baudo

Pippo Baudo ha dovuto smentire in più occasioni notizie che lo davano malato, in fin di vita o perfino morto (come nel caso delle liti con Striscia La Notizia, che aveva realizzato manifesti a lutto dell'ignaro Pippo). Oggi avrebbe problemi al ginocchio che gli impedirebbero di camminare bene e per questo non è perfettamente in forma. Valeria Marini, tuttavia, si dice tranquilla sulle condizioni di salute dell'amico ed ex collega:

Pippo è sempre Pippo, l'ho trovato bene, molto meglio dell'ultima volta. Sono sicura che tornerà in ottima forma. Venerdì sera era proprio sereno psicologicamente, molto tranquillo.

Pippo Baudo alla festa di Pier Francesco Pingitore

Pier Francesco Pingitore, invece, ha detto: "La presenza di Pippo mi ha fatto molto piacere, siamo legati da una profonda amicizia. Si è divertito, ha partecipato, è stato bene, è stata una giornata molto bella: pur essendoci parenti e amici di diversa estrazione, che magari si conoscevano poco, si è stabilita un'atmosfera di grande convivialità e simpatia in cui Pippo è stato anche al centro. Una giornata piacevole che mi ha riconciliato con i miei tre volte trenta".

Le voci sulla malattia

Lo scorso maggio erano circolate voci che avevano allarmato i fan di Pippo Baudo. Terribili malattie, ricoveri in ospedale, problemi cardiaci e molto altro: il conduttore aveva deciso di smentire tutto all’Ansa: "Sto benissimo", aveva detto. Condizione confermata anche dal suo staff: "Non sappiamo chi e per quale motivo ha dato questa notizia, in ogni caso sta bene". In quella stesa occasione, aveva confermato di avere problemi al ginocchio che gli impediscono tutt'ora di camminare bene. Anche per questo, Baudo è assente da molto nel piccolo schermo. Lo scorso marzo, Michele Guardì gli aveva proposto una rubrica nel programma I fatti Vostri, condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi. La risposta di Baudo era stata vaga: "Possiamo pensarci".