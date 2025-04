video suggerito

Valeria Marini e la proposta per Uomini e Donne: "Mi era stato chiesto di partecipare" Valeria Marini è una delle protagoniste di Ne vedremo delle belle, ormai prossimo al finale di stagione, ma ha raccontato che le fu proposto di partecipare anche a Uomini e Donne. La showgirl ha poi rivelato il perché non abbia mai accettato.

A cura di Ilaria Costabile

Valeria Marini è tra le showgirl che ha preso parte allo show di Rai1 condotto da Carlo Conti, ovvero Ne vedremo delle Belle, ma le sarebbe stato anche proposto di partecipare ad un programma come Uomini e Donne. Un trono ad un personaggio come Valeria Marini sarebbe un'esperienza a dir poco interessante, ma a quanto pare avrebbe desistito.

Valeria Marini a Uomini e Donne

Lo ha raccontato intervistata da SuperGuida Tv, dove le è stato chiesto se per trovare l'amore partecipare ad un programma come il dating show condotto da Canale 5 che, ormai, ha aperto le sue porte senza limiti a chiunque si senta pronto a mettersi alla ricerca di un compagno o una compagna, da conoscere passo dopo passo. La showgirl, quindi, ha svelato un retroscena inedito:

Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l’amore.

Valeria Marini, infatti, già nel 2018 aveva preso parte all'edizione Temptation Island Vip, quando era fidanzata con Patrick Baldassari, con il quale poi la relazione si è chiusa. Dopo la sua partecipazione al reality dei sentimenti, era stata spesse volte ospite nello studio di Maria De Filippi, dove aveva anche aiutato i tronisti che all'epoca erano ben decisi a trovare l'amore, ovvero Ivan Gonzales e Andrea Cerioli, inoltre aveva il compito di organizzare le feste di quelle che sarebbero state le loro scelte. L'ultima relazione amorosa è quella con il politico Gerolamo Cangiano, durata giusto un anno, dal 2023 al 2024.

L'esperienza a Ne vedremo delle belle

La showgirl, tornata in tv con Ne vedremo delle belle, non è mai finita in cima alla classifica del programma, ma è riuscita comunque a conquistarsi un posto nel cuore dei telespettatori, grazie alla sua spontaneità, al suo essere divertente e spensierata, come d'altronde aveva detto anche nell'intervista al noto sito di settore: "Sono felice però di mettermi in gioco in questo programma perché sto imparando tante cose e, poi, sono dell’idea che uno possa cavarsela anche con la simpatia".