Padre dell’ex tronista Samantha Curcio borseggiato a Napoli: “Rubati i soldi per mio figlio, nessuno l’ha aiutato”

Rocco Curcio, padre dell’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio, è stato derubato del portafoglio in Piazza Dante. Lo sfogo sui social dell’ex volto di Uomini e Donne contro l’indifferenza dei passanti: “I documenti chissà dove li hanno buttati, l’Italia dell’omertà mi fa schifo”.

I fatti si sono consumati nel cuore di Napoli, in pieno giorno, lungo il perimetro di Piazza Dante: qui Rocco Curcio, padre dell'ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio, è stato vittima del furto del proprio portafoglio, contenente contanti e tutti i documenti d'identità. Il borseggio si inserisce in una scia di episodi di microcriminalità che negli ultimi mesi ha visto l'area dello snodo partenopeo, punto di raccordo tra via Toledo e il centro antico, finire spesso al centro delle segnalazioni dei residenti e dei controlli delle forze dell'ordine per la presenza costante di borseggiatori a caccia di passanti.

A rendere nota la vicenda è stata la stessa Curcio attraverso i suoi canali social. Inizialmente l'ex volto del programma di Canale 5 si era limitata a condividere un avviso per cercare di intercettare chiunque potesse essersi imbattuto nei documenti sottratti al genitore. "Se qualcuno trova dei documenti a nome di Curcio Rocco per favore mi contatti", recitava il primo messaggio diffuso in rete.

La story pubblicata su Instagram da Samantha Curcio

La mancanza di riscontri e la ricostruzione dell'accaduto hanno però spinto l'ex tronista a pubblicare un secondo e più duro intervento, puntando l'indice contro chi ha assistito alla scena senza prestare aiuto o dare l'allarme. Nel mirino, in particolare, è finita la totale assenza di reazione da parte del contesto urbano al momento del borseggio:

"I soldi rubati a mio padre servivano per mio figlio, i documenti chissà dove li avrete buttati. La gente ha ignorato qualsiasi richiesta di aiuto", ha scritto, attaccando apertamente quello che ha definito un atteggiamento di "omertà" e disinteresse civico: "Mi fanno schifo gli uomini, amo gli animali per questo. L'Italia del ‘Non vedo, non sento, non parlo' mi fa schifo".

Il colpo subito dal genitore arriva peraltro in un momento particolare per la vita privata dell'ex protagonista di Uomini e Donne. Di recente, Curcio è infatti diventata madre del piccolo Santi Leonardo Andrea, avuto dal compagno Leonardo Corsano, chirurgo plastico. Una circostanza che ha appesantito il bilancio dell'episodio, vista la perdita del denaro destinato alle esigenze del neonato.