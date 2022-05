“Un po’ di tempo con mio figlio”, Cristiano Ronaldo porta il piccolo Junior in una camera criogenica Da vero fanatico per la cura del corpo, Cr7 spende tempo con suo figlio facendo criosauna: porta il corpo a 200 gradi sotto zero per tre minuti.

Ci sono genitori che portano i figli al parco e genitori che portano figli in una camera criogenica a 200 gradi sotto lo zero. Tipo Cristiano Ronaldo. L'attaccante del Manchester United fa discutere con il suo ultimo post: "Una sessione di recupero con mio figlio" e nella foto ci sono Cr7 e il piccolo Cristiano Junior, 11 anni, in boxer – il piccolo ha i guanti – pronti per una seduta criogenica.

L'ossessione di Cristiano Ronaldo

Su Cristiano Ronaldo c'è un'aneddotica fantastica sulla sua ossessione per il corpo e per la salute. Patrice Evra, suo ex compagno di squadra, disse che dopo averti invitato a pranzo – un pranzo per nulla ricco di carboidrati – ti costringeva a smaltire subito con una corsetta sul posto e con due scambi col pallone. Per questo motivo, il fatto di passare un po' di tempo con suo figlio per fare un po' di crioterapia in una camera criogenica, continua a far discutere i suoi 442 milioni di follower. Molti si chiedono se, proprio grazie a questo tipo di disciplina, questa cura praticamente scientifica, anche Cristiano Junior sarà in grado di diventare un campione completo e perfetto come suo padre. Se non addirittura meglio.

I benefici della crioterapia

Cristiano Ronaldo è un vero e proprio fanatico della crioterapia. Già nello scorso febbraio, pubblicò un post in cui realizzava una sessione da solo, entrando in più stanze con la temperatura a scalare sempre più bassa, fino a raggiungere i 200 gradi sotto lo zero. L'esposizione a questo tipo di freddo genera un effetto di vasocostrizione iniziale, poi una vasodilatazione con iperemia. Un fenomeno che favorisce il metabolismo. Il trattamento ha una durata di circa 3 minuti. L'obiettivo è quello di rifornire i tessuti di ossigeno e di rimuovere velocemente tossicità come l'acido lattico. Tra gli effetti, oltre l'accelerazione del metabolismo, anche il favorimento di effetti analgesici, antinfiammatori e rilassanti. Alla fine di una crioterapia, bisogna poi svolgere 15 minuti di attività fisica, ciclette o corsa.