Prime foto per il piccolo Pietro Guanciale, figlio dell’attore Lino e di Antonella Liuzzi Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, sposati da quasi tre anni, hanno coronato il sogno d’amore con l’arrivo del piccolo Pietro, protagonista in questi scatti su Instagram.

È raro che il piccolo Pietro Guanciale appaia sui social. Una giornata in libertà con mamma Antonietta e papà Lino per il piccolo, immortalato sugli smartphone di famiglia e pubblicato sui social (ovviamente, proteggendo il volto). Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, sposati da quasi tre anni, hanno coronato il sogno d'amore con l'arrivo del piccolo Pietro, nato quasi sei mesi fa. Antonella lo tiene in braccia, ci gioca, lo bacia e presumibilmente Lino Guanciale scatta le foto che nel frattempo hanno raggiunti migliaia di fan su Instagram.

La storia d'amore di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi

Tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi è stato colpo di fulmine. Il primo incontro all'Università Bocconi di Milano, dove lei lavora come docente. Antonella Liuzzi è Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management", dal 2015. Dal 2013 al 2015, ha collaborato sempre con l’Università Bocconi in qualità di Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A. È anche socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Greenblu srl, una società che opera nella proprietà e gestione di strutture alberghiere, e che si occupa dello sviluppo della rete aziendale nel nord Italia e all’estero.

Il successo di Lino Guanciale

Il più recente successo di Lino Guanciale è la fiction "Noi", trasposizione italiana da "This is us". Nonostante gli ascolti non hanno sempre premiato le puntate, la fiction è stata confermata per una seconda stagione, come ha dichiarato lo stesso Lino Guanciale in una intervista al quotidiano Avvenire: "Noi è uno dei lavori più maturi che ho fatto per la tv e sono contento che venga girata la seconda serie. Un’operazione importante anche per la tv pubblica che ha presentato una modalità narrativa nuova e coraggiosa. Anche per i temi portati in prima serata, l’integrazione razziale, l’adozione, le depressioni, le dipendenze, il bullismo".