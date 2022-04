Lino Guanciale conferma Noi 2: “Sono contento che venga girata la seconda serie” Dalle parole di Lino Guanciale rilasciate in una recente intervista, l’attore avrebbe confermato la seconda stagione di Noi, la serie remake di “This is us” trasmessa su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le fiction andate in onda in questi ultimi mesi su Rai1, c'è stata anche "Noi", il remake italiano della monumentale serie americana "This is us", che ha avuto come protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Nonostante l'attesa e anche la curiosità scaturita nei confronti di un progetto così ambizioso da parte della tv pubblica, gli ascolti non hanno sempre premiato la messa in onda delle puntate la domenica sera, per cui non era ben chiaro se ci sarebbe stata una seconda stagione o meno. La conferma arriverebbe proprio dall'attore abruzzese che in un'intervista all'Avvenire si è detto felice del fatto che ci sarà il secondo capitolo del remake made in Italy.

Le parole di Lino Guanciale sulla serie

Riproporre una delle serie più amate di sempre, perfetta dal punto di vista sia narrativo che interpretativo, e riadattarla alla cultura italiana è stata una sfida di non poco conto per il regista e gli sceneggiatori che hanno lavorato alla scrittura di Noi. Come raccontato anche da Sandro Petraglia a Fanpage.it, l'idea iniziale era proprio quella di continuare il racconto con un secondo capitolo, ma visti gli ascolti non propriamente brillanti, non era scontato che la Rai acconsentisse alla realizzazione di una seconda stagione. A quanto pare, però, a circa un mese di distanza dall'ultima puntata della fiction, sono state fatte delle valutazioni tali da confermare questo ritorno. Almeno è quanto si evince dalle parole di Lino Guanciale in un'intervista rilasciata alla nota testata:

Noi è uno dei lavori più maturi che ho fatto per la tv e sono contento che venga girata la seconda serie. Un’operazione importante anche per la tv pubblica che ha presentato una modalità narrativa nuova e coraggiosa. Anche per i temi portati in prima serata, l’integrazione razziale, l’adozione, le depressioni, le dipendenze, il bullismo.

Gli altri progetti tv di Lino Guanciale

Intanto l'attore, uno dei volti più amati della serialità televisiva, ha confermato la sua presenza in altri progetti che lo vedranno protagonista e che, con molta probabilità, arriveranno in Rai il prossimo anno. A maggio, infatti, inizieranno le riprese de Il Commissario Ricciardi, affinché possa essere trasmesso in inverno, quando arriverà anche "La Porta Rossa 3" su Rai2. Anche "Sopravvissuti", il thriller psicologico di produzione internazionale, comparirà nei palinsesti del 2023.