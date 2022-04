L’ultima puntata di “Noi” cresce agli ascolti tv: ecco com’è andata In attesa del rinnovo per una seconda stagione, la serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino chiude in crescita agli ascolti tv.

L'ultima puntata di "Noi", la fiction di Rai1 con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, cresce agli ascolti tv. La serie, come ha confidato lo sceneggiatore Sandro Petraglia a Fanpage.it, dovrebbe continuare con una seconda stagione anche se non c'è ancora la conferma ufficiale da parte di Rai1. Intanto, il saluto agli spettatori vale il 17.5% di share, in crescita rispetto alla settimana precedente. Sul rinnovo della serie tv, ecco cosa ha dichiarato Sandro Petraglia: "Il mio augurio è che la Rai si renda conto di avere in mano un progetto di grande qualità".

Gli ascolti tv di domenica 10 aprile 2022

L'ultima puntata di "Noi", in onda su Rai1, è stata vista da 3.626.000 milioni di spettatori per uno share del 17.5%. Lo Show dei Record, con Gerry Scotti, in onda su Canale 5 ha conquistato 2.544.000 spettatori con uno share del 12.6%. Il terzo programma più visto è Che tempo che fa, visto da 2.448.000 spettatori netti per il 10.5% di share e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, visto da 1.559.000 spettatori netti per l'8.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

La serata dedicata alle serie tv di Rai2: The Rookie fa registrare 991.000 spettatori netti per il 4.2% di share; a seguire Blue Bloods fa registrare 1.020.000 spettatori e il 4.8% di share. Barry Seal – Una storia americana, in onda su Italia1, è stato visto da 989.000 spettatori e il 4.7% di share. Su La7 Non è l’Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti, ha fatto registrare 938.000 spettatori netti per il 5.6% di share. Zona Bianca, il talk show di Rete4, realizza 601.000 spettatori netti per il 3.7% di share. Su Tv8 il Gran Premio delle Americhe di Moto3 fa registrare 491.000 spettatori netti e il 2.1% di share. Sul Nove Seconda Repubblica – Il Meglio di Recital è stato seguito da 377.000 spettatori netti e l'1.8% di share.