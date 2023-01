Tiziana Rocca, amica di Gina Lollobrigida: “Il testamento non sorprende, sapeva quello che voleva” L’organizzartrice di eventi e amica fidata di Gina Lollobrigida ammette di non essere sorpresa dalla scelta della Diva di lasciare il suo patrimonio all’assistente Andrea Piazzolla. “Era una donna determinata, se voleva una cosa non c’era modo di togliergliela dalla testa”.

A cura di Giulia Turco

Tiziana Rocca è stata organizzatrice di numerosi eventi di Gina Lollobrigida, ma anche un’amica fidata. È lei che si è occupata di organizzare i funerali della Diva che si sono svolti lo scorso 19 gennaio a Roma. “Gina me ne parlava sempre: ‘Lo organizzerai tu’”, ha racconto la donna al Corriere della sera. “‘Ma che dici?’ Vedrai che vivrai più di tutti noi!’ Sua cugina era morta a 112 anni…”.

L'ultimo incontro con Gina Lollobrigida

“Non sono sorpresa dal testamento, onestamente”, racconta la direttrice di festival e produttrice di eventi. “Legittima a parte, desiderata che le sue opere fossero patrimonio di tutti, in tutto il mondo. Spero possa essere esaudita”, continua Tiziana Rocca che ricorda l’amica e attrice come “una donna dal carattere esplosivo, determinata. Se voleva un cosa non c’era verso di togliergliela dalla testa”, racconta. L’ultima volta che si sono viste è stato a luglio del 2022, a Subiaco. Era la sua festa di per i 95 anni, in teatro. "Ci eravamo risentite dopo la rottura del femore: parlammo del prossimo viaggio in America da fare insieme, e di una serata per la Croce Rossa a ottobre, dove l’avevo coinvolta", spiega Tiziana Rocca al Corriere. "Ma all’ultimo mi chiamò per dirmi che si sentiva troppo stanca per venire. Non ci siamo più viste perché lei quando ti incontrava voleva essere perfetta: truccata, ben vestita e pettinata. Evidentemente non si poteva più preparare come desiderava".

Il testamento di Lollobrigida e l’eredità ad Andrea Piazzolla

Quello del testamento della Diva è diventato inevitabilmente un caso. Pochi giorni fa è stata resa pubblica la volontà messa nero su bianco da Lollobrigida di lasciare il suo patrimonio all’ex assistente Andrea Piazzola il quale, ospite da Alberto Matano, ha assicurato che non incasserà l’eredità della Lollo. “Non prenderò un centesimo dell’eredità di Gina, questi soldi confluiranno in un fondo per far conoscere la sua arte”. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, si tratterebbe di una cifra pari a circa 10 milioni di euro, equamente divisa tra Piazzolla e il figlio dell’attrice Andrea Mirko Skofic. Secondo l’avvocato dell’ex assistente, Lollobrigida non avrebbe lasciato per scelta nulla al figlio, ma “è stata obbligata dalla legge”.