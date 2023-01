Andrea Piazzolla: “Non prenderò l’eredità, andrà in un fondo dedicato all’arte di Gina Lollobrigida” Andrea Piazzolla, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, annuncia che rinuncerà ai soldi lasciatigli in eredità da Gina Lollobrigida: “Non prenderò un centesimo, quei soldi andranno in un fondo che farà conoscere l’arte di Gina nel mondo”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte di Gina Lollobrigida ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andrea Piazzolla è stato ospite di Alberto Matano a La vita in diretta dove ha annunciato l’intenzione di rinunciare ai soldi che Gina Lollobrigida gli ha lasciato in eredità. L’ex assistente della diva l’ha ricordata commosso. “Gina per me era tutto. La mia giornata, il mio tempo. Condividevo con lei gli amici, tutte le occasioni, Natale, Capodanno. 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Era una donna che andava oltre, non è un caso che sia riuscita a ottenere il successo in tutto quello che desiderava fare: pittura, scultura, fotografia, disegno, canto e cinema. Ha dell’incredibile questa donna”, ha detto parlandone ancora al presente.

Andrea Piazzolla: “Non prenderò un centesimo dell’eredità di Gina”

Piazzolla ha quindi spiegato che non prenderà per sé i soldi ricevuti in eredità: “Questi soldi confluiranno in un fondo, un trust. Gina ha designato una persona che tutti conoscono, che è Orazio Pagàni, una persona capacissima, sensibile, una persona onesta. Continuerò a imparare da qualcuno, senza di lui non saprei da dove iniziare. Sono grato a Gina per questo ruolo. La promessa che le faccio è che non la tradirò mai. La metà che ha lasciato a me desidero che sia messa a disposizione per i suoi desideri, quindi far conoscere l’arte. La mia parte sarà totalmente messa all’interno del trust che si occupa di queste cose. Non prenderò nemmeno un centesimo. Lei desiderava non lasciare nulla al figlio, la sua volontà è nota. Mi rivolgo al figlio, gli chiedo di rispettare la volontà della madre e di mettere anche la sua metà per onorare quello che ha fatto la madre. Glielo chiedo pubblicamente”.

Il processo contro Andrea Piazzolla

“Gina ha provato qualche volta a tirare fuori il discorso parlando di quando non ci sarebbe più stata ma io ho sempre tagliato corto. Non sapevo che sarai stato il destinatario della metà del patrimonio”, ha spiegato ancora Piazzola, per poi cambiare argomento, passando a commentare il processo che lo vede imputato per circonvenzione di incapace: