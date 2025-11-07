Tensione tra Dalla Palma e Monica Setta: “Non andrei mai nel suo programma”. Lei replica: “Mai invitato”

Diego Dalla Palma ha spiegato in un’intervista di aver stilato una vera e propria lista di conduttori dai quali non intende più farsi ospitare, in cui è inclusa anche Monica Setta. Repentina la sua replica: “A differenza sua, non nutro pregiudizi”.

Nuovo capitolo nella saga delle dichiarazioni clamorose di Diego Dalla Palma. Il celebre make-up artist, ospite di un’intervista al Corriere della Sera, si è raccontato senza filtri, toccando temi personali e professionali, e lanciando frecciate dirette ad alcuni programmi televisivi.

Diego Dalla Palma e la "black list" dei conduttori

Dalla Palma ha spiegato di aver stilato una vera e propria lista di conduttori dai quali non intende più farsi ospitare. "Ho una lista di conduttori da cui non metterò piede", ha detto, raccontando di averla inviata anche alla sua addetta stampa. E ha rincarato la dose: "Molti sono solo i sosia delle loro miserie". Tra i nomi citati con decisione ci sono quelli di Monica Setta e Pierluigi Diaco, sottolineando che con loro non metterà mai piede in studio.

La risposta di Monica Setta

Non si è fatta attendere la risposta della conduttrice, che ai microfoni dell’Adnkronos ha smentito ogni precedente attrito: "Ho letto che Diego Dalla Palma non vuole più essere mio ospite. Piccolo particolare: negli ultimi vent’anni non ricordo di averlo mai invitato, almeno non direttamente". Setta ha precisato di averlo potuto incontrare per caso, ma senza alcuna interazione significativa, aggiungendo: "A differenza di lui, non nutro pregiudizi e mi confronto sempre in modo civile". E a chiudere, un’apertura sorprendente: "Se cambierà idea, le mie porte sono sempre aperte", ha concluso, lasciando spazio a un possibile chiarimento futuro.

Ma le dichiarazioni più sorprendenti non si fermano qui. Dalla Palma ha parlato anche della sua visione estrema della vita, raccontando di aver programmato in anticipo persino la propria morte, una confessione che ha colto di sorpresa il pubblico e i giornalisti presenti. L’idea, ha spiegato, nasce da un approccio rigoroso e quasi filosofico alla vita e al tempo che ci resta.