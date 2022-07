Teddy Reno compie 96 anni “portati divinamente”, parola della moglie Rita Pavone Il cantante e produttore discografico Teddy Reno compie 96 anni. La moglie Rita Pavone gli ha rivolto una dedica sui social.

A cura di Daniela Seclì

Teddy Reno compie 96 anni. Il produttore discografico e cantante è nato l'11 luglio 1926. Nella sua vita, un unico grande amore, quello per Rita Pavone. La loro relazione, che negli anni '60 fece scandalo a causa della differenza d'età, venne consacrata con il matrimonio nel 1968. Rita Pavone, in questo giorno speciale, ha voluto fare gli auguri pubblicamente a suo marito.

Teddy Reno compie 96 anni, gli auguri della moglie Rita Pavone

Teddy Reno, all'anagrafe Ferruccio Merk Ricordi, festeggia 96 anni lunedì 11 luglio. Rita Pavone è intervenuta su Twitter per fargli i suoi auguri e ha sottolineato come il marito porti i suoi anni "divinamente": "Augurissimi al mio Ferruccio, alias Teddy Reno, i cui 96 anni sono portati divinamente. Happy Birthday To You!".

Teddy Reno e Rita Pavone, l'amore che sfidò i pregiudizi

Era il 1962 quando Teddy Reno e Rita Pavone si conobbero ad un evento musicale, il Festival degli sconosciuti di Ariccia, organizzato da Reno e che venne vinto dalla grintosa cantante. Quando trapelò la notizia della loro relazione, si urlò allo scandalo a causa della differenza d'età. Il produttore, con un matrimonio finito alle spalle, aveva 36 anni, mentre Rita Pavone solo 17. Nel 1968 diventarono marito e moglie e da allora, non si sono più lasciati. Un amore immenso che non è mai stato messo in dubbio: "Ho conosciuto tante donne in gioventù – dichiarò il produttore nel 2016 – ma Rita è stata ed è l'unico grande amore della mia vita". Inoltre, Reno ha ammesso di ricordare ancora come il momento più intenso della sua esistenza, il primo bacio che si scambiò con la cantante:

"Il ricordo più bello? Il primo bacio a una donna che si chiama Rita Pavone. Eravamo su una grotta favolosa, lei mi ha chiesto: ‘Quanto durerà?'. E io ho risposto: ‘Per quello che mi riguarda, tutta la vita'. Ho conosciuto tante donne in gioventù, ma Rita è stata ed è l'unico grande amore della mia vita".

Teddy Reno ha un figlio, Franco, nato dalla prima moglie Vania Protti e due figli, Alessandro e Giorgio, da Rita Pavone.