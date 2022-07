David Hasselhoff compie 70 anni, la reunion con il cast di Baywatch per festeggiare David Hasselhoff, interprete di Mitch Buchannon nell’iconica serie Baywatch, ha compiuto 70 anni. L’attore ha scelto di festeggiare il compleanno insieme ad alcuni membri del cast, in un’occasione che è diventata anche una reunion.

A cura di Elisabetta Murina

Lo scorso 17 luglio David Hasselhoff ha compiuto 70 anni. L'attore americano ha scelto di festeggiare il compleanno insieme a un gruppo di amici, tra i quali anche alcuni protagonisti di Baywatch, l'iconica serie che ha appassionato il pubblico degli anni Novanta e nella quale ha interpretato il ruolo di Mitch Buchannon.

Il cast di Baywatch (David Hasselhorf al centro)

Il compleanno di David Hasselhoff con il cast di Baywatch

L'attore ha festeggiato il giorno del suo 70esimo compleanno con un party organizzato in un ristorante a Calabasas, in California. Una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza, che è stata anche l'occasione per incontrare di nuovo alcuni membri del cast di Baywatch, la serie che lo ha reso noto al pubblico e che con i suoi costumi rossi e le corse in riva al mare ha appassionato una generazione intera. Tra i presenti c'erano Kelly Packard, David Chokachi, Jeremy Jackson e Parker Stevenson. Sul suo profilo Instagram, il festeggiato ha condiviso un breve video insieme alla torta fatta per l'occasione e con un clown sui trampoli alle spalle: "Sono nel club dei Settanta ora. Buon compleanno a me, ci vediamo presto".

La dedica di Kelly Packard interprete di April Giminski

Tra coloro che hanno voluto dedicare all'attore un pensiero nel suo giorno speciale c'è Kelly Packard, amica e collega. L'attrice, interprete di April Giminski nella serie, ha condiviso un messaggio sul sui profilo Instagram, accompagnando le parole a uno scatto di loro due insieme: "Buon compleanno all'uomo, al mito, alla leggenda, al mio eroe che oggi compie 70 anni! Non incontrerete mai un uomo così generoso, gentile e talentuoso! Sono così felice di festeggiare con te ed è sempre bello vedere tutti i miei compagni di cast e amici"