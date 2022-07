David e Victoria Beckham festeggiano 23 anni di nozze, il viaggio e la cena chic a Parigi David e Victoria Beckham sono a Parigi per festeggiare il loro 23esimo anniversario di nozze: “Dicevano che non sarebbe durata, oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio, David sei tutto per me. Ti amo tanto” la dedica della modella e cantante.

David e Victoria Beckham hanno festeggiato ieri, 4 luglio, il loro 23esimo anniversario di matrimonio. Nel 1999, nel castello di Luttrellstown, vicino Dublino, festeggiarono le loro nozze ed erano, come lo sono tutt'oggi, una delle coppie più conosciute al mondo. Già a marzo, pochi mesi prima del celebre evento, erano diventati i genitori di Brooklyn Joseph, nel 2002 poi nacque Romeo James, nel 2005 Cruz David e nel 2011 Harper Seven. La cantante e modella e il suo David, ex calciatore oggi dirigente sportivo e imprenditore, stanno festeggiando il loro anniversario a Parigi.

David e Victoria Beckham festeggiano l'anniversario a Parigi

David Beckham e la sua Victoria Caroline Adams stanno festeggiando il loro anniversario di nozze a Parigi. "Festeggiamo nel nostro posto preferito un giorno speciale, baci da Parigi" ha scritto la modella e cantante tra le sue story, a corredo di un video nel quale riprende la Torre Eiffel. Poi ha aggiunto alcune foto di coppia, scattate tra ieri a cena ed oggi che hanno deciso di vestirsi di colore giallo. "Ogni volta che abbiamo qualcosa da festeggiare veniamo qui" ha scritto invece l'ex calciatore sul suo profilo.

In abiti eleganti ieri hanno cenato in un ristorante con vista sulle bellezze parigine: "La cena a Parigi, super chic. Ti amo" ha scritto Victoria Beckham a corredo di un selfie scattato dal marito, dopo aver reso pubblica la foto scattata avanti lo specchio. Stamattina sono continuati i festeggiamenti e per l'occasione si sono vestiti dello spesso color giallo:

La dedica di Victoria Beckham per il marito David

La modella e cantante conosciuta anche con lo pseudonimo di Posh Spice, avendo fatto parte del gruppo Spice Girls, ha reso pubblico ieri un post su Instagram nel quale celebra il suo amore per il marito sposato 23 anni fa.

Dicono che io non sia divertente, che non sorrido mai, dicevano che non sarebbe durata. Oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio, David sei tutto per me. Ti amo tanto.

Anche David Beckham su Instagram ha festeggiato la moglie, ricordandole l'amore immenso che prova. Ha pubblicato una video intervista del passato con la sua dolce metà con la didascalia: