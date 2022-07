Piero Angela: “Come la Regina Elisabetta con il Giubileo, anche io festeggio 70 anni con la Rai”

Piero Angela ha aperto il suo Superquark stasera con un annuncio speciale: ha svelato che a fine puntata brinderà con gli autori, registi e tecnici per festeggiare i suoi 70 anni in Rai. Poi la sorpresa: “Per l’autunno arriveranno 16 puntate extra di mezz’ora l’una”.

Stasera è ripartito il programma cult della televisione italiana, Superquark con Piero e Alberto Angela, che raccoglie avanti lo schermo milioni di telespettatori amanti del mondo della natura, della scienza e della storia. Un appuntamento importante quello di questa estate perché il divulgatore scientifico e giornalista 94enne festeggia i suoi 70 anni di lavoro in Rai. Ad apertura, Piero Angela ha infatti annunciato che al termine della puntata (già registrata) nello studio del programma si svolgerà una festa per celebrare il lungo lavoro svolto con la Rai.

Piero Angela ha aperto la puntata di stasera di Superquark, la prima degli appuntamenti estivi, rendendo partecipi i telespettatori del suo anniversario con la Rai. Lavora nei suoi studi dal 1952, "quando ancora non c'era la tv" ha detto il divulgatore scientifico, e quest'anno festeggia 70 anni con lei.

Qui in studio, a fine registrazione, faremo un brindisi riunendo tutti gli autori, registi, tecnici che sin dall'inizio hanno lavorato al programma. Se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato il suo Giubileo di 70 anni, anche noi festeggiamo 70 anni. Io in particolare con il programma di oggi, sono 70 anni che lavoro ininterrottamente per la Rai. Dal 1952, quando non c'era ancora la tv, ad oggi. Siccome stiamo insieme da così tanto tempo, mi sembrava giusto dirlo.