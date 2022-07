La Regina Elisabetta è tornata a farsi vedere in pubblico La Regina Elisabetta si è fatta vedere di nuovo in pubblico dopo un lungo periodo di riposo. La visita al Thames Hospice a sorpresa.

Una bella sorpresa. La Regina Elisabetta si è fatta vedere di nuovo in pubblico dopo un lungo periodo di riposo. Nessuno si aspettava la sua visita per l'inaugurazione del nuovo edificio del Thames Hospice, a Maidenhead. Accompagnata da sua figlia, la principessa Anna, che doveva essere da sola per l'inaugurazione, la Regina si è dedicata ad amorevoli conversazioni con il personale della struttura, i tanti volontari e anche con alcuni pazienti.

La visita della Regina Elisabetta

La Regina indossava un abito a stampa floreale con una vistosa collana di perle. Non è passato inosservato il bastone, che ha aiutato nella deambulazione la monarca 96enne. Il Thames Hospice di Maidenhead offre gratuitamente cure palliative e di fine vita alle persone del luogo oltre a essere un riferimento per la terza età. È la quarta visita che la Regina Elisabetta svolge al Thames Hospice, ristrutturato grazie alle donazioni raccolte proprio dalla Royal Family, che si è prodotta nello sforzo enorme di raccogliere 26 milioni di dollari. Ovviamente, l'arrivo a sorpresa della Regina Elisabetta è stato salutato dalle istituzioni locali con grande orgoglio e con grande felicità. Il presidente della struttura Jonathan Jones: "Una visita importante che si basa su un'amicizia di lunga data tra la struttura e la Famiglia Reale. È sempre un privilegio dare il benvenuto a Sua Maestà".

L'apertura ufficiale del nuovo Thames Hospice segna una nuova tappa per le generazioni a venire che continueranno a vedere questo servizio, come il supporto gratuito per il fine vita, assolutamente garantito.

Una settimana impegnativa

Questa uscita pubblica ha chiuso una settimana molto impegnativa per le attività della Regina. Presso Buckingham Palace aveva partecipato all'investitura del Servizio Sanitario Nazionale, premiato con il prestigioso George Cross per il lavoro svolto in prima linea durante la pandemia.