Svaligiata la villa di Mariah Carey mentre la star era in vacanza a Capri: “Indagini in corso” Vacanze rovinate per Mariah Carey. ladri hanno preso di mira la sua villa di Atlanta. La polizia ha fatto sapere: “Le indagini sono ancora in corso”.

A cura di Daniela Seclì

Vacanza dal sapore amaro per Mariah Carey. Lo scorso luglio, la diva si è concessa una vacanza a Capri in compagnia della famiglia, il compagno Bryan Tanaka e i gemelli Monroe e Moroccan. Secondo quanto riporta in esclusiva PageSix, l'artista si sarebbe vista costretta a tornare in fretta e furia ad Atlanta. La sua lussuosissima casa, infatti, sarebbe stata presa di mira dai ladri.

Svaligiata la casa di Mariah Carey

Secondo PageSix, Mariah Carey sarebbe stata vittima del gesto di imprudenza che d'estate compiono molti vip, ossia quello di pubblicare le foto delle loro vacanze in tempo reale sui social. In fondo, è come dare un segno di via libera ai malintenzionati. Su PageSix si legge: "PageSix ha appreso in esclusiva che a luglio, mentre Carey era in vacanza a Capri e poi negli Hamptons, la sua casa ad Atlanta è stata svaligiata". La casa di Mariah Carey ha un valore che si aggira attorno ai 5.65 milioni di dollari, tra le numerose stanze include nove camere da letto, una piscina e un campo da tennis.

La polizia ha confermato il furto: indagini in corso

La polizia ha confermato che la casa di Mariah Carey è stata presa di mira dai ladri, mentre lei era in vacanza a Capri. Al momento, tuttavia, non è possibile apprendere ulteriori dettagli riguardo l'accaduto perché, come la polizia ha chiarito, si stanno ancora cercando i colpevoli: "Le indagini sono ancora in corso". Non è stato diffuso il valore del bottino e quali sono gli oggetti che sono stati trafugati. Potrebbero esserci ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Purtroppo il legittimo desiderio di condividere con i propri follower le incantevoli località delle proprie vacanze e gli scatti in hotel, in compagnia della famiglia, continua a costare caro sia ai volti noti del mondo dello spettacolo, che alla gente comune.