Mariah Carey torna a Capri, bagno di folla tra turisti e residenti La cantante statunitense è tornata in vacanza a Capri a distanza di diversi anni dall’ultima volta: bagno di folla nelle strade.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mia D’Alessio e Maria Carey, al ristorante Aurora Capri. Foto / Aurora Capri

Torna a Capri per le vacanze Maria Carey: la popstar statunitense è riapparsa sull'isola dopo diversi anni di assenza, accolta da un bagno di folla. Maria Carey è arrivata in compagnia dei figli ai figli Monroe e Moroccan, entrambi avuti dal secondo compagno Nick Cannon, con il quale è separata da sei anni. Turisti e residente hanno "vocalmente" accompagnato l'arrivo di Maria Carey e figli per le strade di Capri, intonandone anche alcune canzoni. In tanti ne hanno anche approfittato per gli immancabili video da pubblicare sui social e per i selfie di rito in compagnia della grande cantante dello stato di New York.

Immancabile anche la visita di Mariah Carey e dei figli al ristorante Aurora, che da sempre accoglie tantissimi vip sull'Isola Azzurra del Golfo di Napoli. Proprio il ristorante ha diffuso alcune immagini dell'arrivo della popstar statunitense, compresa la tradizionale foto di rito con Mia D'Alessio, titolare del ristorante. Nei giorni scorsi, sempre sull'isola e praticamente tutti passando per il ristorante Aurora, si sono visti anche Matt Damon, Eva Longoria, Kate Hudson, Corey Gamble, Kris Jenner, Alex Rodriguez e tantissimi altri vip vacanzieri. E tanti altri ne arriveranno nei prossimi giorni. L'isola è da sempre infatti ritrovo di tantissime celebrità internazionali, a volte di semplice "passaggio" con i loro yacht e altre volte invece in pieno centro cittadino, quando si mescolano ai turisti e residenti isolani, per mangiare e bere qualcosa nella storica "piazzetta" di Capri. Preludio di una estate che proseguirà ad ospitare sull'isola del Golfo di Napoli le grandi celebrità del pianeta.