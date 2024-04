video suggerito

I parenti influencer social fanno scoprire latitante: video sui social rivelano dove si nasconde Vincenzo Matacena è stato arrestato a Valencia, in Spagna, dove si era rifatto una vita come pizzaiolo: l'uomo era latitante dal 2021.

A cura di Valerio Papadia

Sarebbe dovuto rimanere nell'ombra, dal momento che era latitante da circa tre anni. E invece, Vincenzo Matacena, 39 anni, irreperibile dal 2021, è stato incastrato da alcuni parenti influencer che, grazie a stories su Instagram e video sugli altri social, hanno permesso ai carabinieri di individuare il latitante e di arrestarlo. Matacena, infatti, è stato rintracciato a Valencia, in Spagna, dove si era rifatto una vita come pizzaiolo scordandosi delle pendenze con la legge italiana; il 39enne, secondo la Corte d'Appello di Napoli, deve infatti scontare 6 anni e 8 mesi di carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I militari dell'Arma italiana sono partiti dal suo quartiere di residenza, il Rione Traiano, periferia Occidentale di Napoli, senza però riuscire a individuare elementi che potessero rivelare la sua posizione. I primi risultati sono arrivati grazie al cosiddetto web patrolling, l'analisi dei profili social di famigliari e persone vicine al 39enne: in una storia Instagram, una parente ha raccontato che presto avrebbe riabbracciato il figlio di Matacena in Spagna, senza indicare però la città. Poi, in un video in cui un'altra parente raccontava dei benefici derivanti da alcuni prodotti di bellezza, i carabinieri sono riusciti a leggere un indirizzo riportato su un pacco.

Scavando ancora sui social, tra i contatti del latitante, i carabinieri hanno poi trovato video dello stesso Matacena mentre lavora in una pizzeria di Valencia, oppure è in compagnia della moglie, del figlio e di altri parenti. In alcuni video, il figlio del 39enne indossava magliette con sopra indicato il nome della scuola che frequentava nella città spagnola. È partita così la comunicazione al Cuerpo Nacional de Policía, che ha arrestato Matacena a Valencia: il 39enne napoletano è stato portato in un carcere spagnolo, in attesa di estradizione.