A Battipaglia l'ambulanza usata per trasportare la moto: "Non si è sentita bene…" Una concessionaria del Salernitano ha pubblicato sui social un video in cui si vede una moto nel mezzo di soccorso. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate.

A cura di Nico Falco

A Battipaglia, in provincia di Salerno, un'ambulanza è stata utilizzata per trasportare una motocicletta. La scena è stata ripresa con un cellulare e il video è stato poi pubblicato sui canali social di una concessionaria del posto, probabilmente con l'intenzione di creare un contenuto ritenuto divertente. L'episodio è stato segnalato dall'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", in prima linea in difesa e a sostegno degli operatori sanitari, che già in passato aveva denunciato utilizzi impropri dei mezzi di soccorso.

Il video comincia all'esterno, la voce di chi riprende annuncia: "Ragazzi, stamattina è successo un guaio, qua, non si è sentita bene. Andiamo a vedere come sta il paziente". L'inquadratura, intanto, si sposta, si vedono due operatori sanitari in divisa a bordo del mezzo di soccorso e, soprattutto, si scopre che "il paziente" è in realtà una motocicletta. "Stamattina aveva il carburatore che non andava bene, l'abbiamo ricoverata", aggiunge, ridendo, l'uomo che sta girando il video.

Sulla pagina Facebook della concessionaria è stata pubblicata anche una fotografia della consegna di quella motocicletta, che mostra anche i due operatori sanitari, ma non ci sono altri dettagli: non è chiaro se siano stati loro a comprarla e se il veicolo sia stato caricato solamente all'interno per girare il video o se, come suggerirebbero la posizione e le cinghie, il mezzo di soccorso sia stato effettivamente usato per il trasporto.

"Ancora una volta una ambulanza usata per scopi non di ufficio – scrive Nessuno Tocchi Ippocrate – ricordiamo a tutti che la Cassazione Penale – Sez. VI – sentenza n. 16092/2012 ha ben chiarito che è vietato l’Uso dell'ambulanza a scopi personali".