Stefano De Martino rimuove i tatuaggi, l’indiscrezione: “Una pelle più pulita per il ruolo da conduttore Rai”

Stefano De Martino ha rimosso alcuni dei suoi tatuaggi storici, e non solo quelli legati alla sua ex, Belen Rodriguez. Il conduttore di Affari Tuoi avrebbe preso la scelta personalmente, ma c’è chi non la pensa così. Secondo un’indiscrezione, infatti, la decisione sarebbe stata condizionata dal fatto di avere un ruolo di spicco in Rai.

Stefano De Martino e la rimozione dei tatuaggi, l'indiscrezione

L'informazione arriva dal direttore del settimanale Oggi, che nell'ultimo numero del settimanale affronta l'argomento, facendo riferimento a presunte pressioni da parte della Rai rivolte a quella che oggi è una delle figure di spicco della tv pubblica. “Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai. Evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo”, ha scritto. E ancora: “Il motivo? Una pelle ‘più pulita’ per il ruolo da conduttore Rai. Ma è giusto doversi cancellare per adeguarsi?”.

Se da un lato le affermazioni lasciano spazio a dubbi, nel 2022, però, in un’intervista al programma La Conferenza Stampa, De Martino aveva rivelato di essersi pentito della sua scelta: “Ho un po’ di tatuaggi sparsi. Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea Sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: ‘non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso”, aveva dichiarato.

Quali tatuaggi ha rimosso e quali ha tenuto il conduttore

La curiosità sul corpo di Stefano De Martino si è riaccesa dopo la pubblicazione di due scatti comparativi dal magazine Gente, che mostrano il cambiamento dei suoi tatuaggi. In particolare, sul petto del conduttore napoletano non ci sono più alcuni dei disegni che lo avevano contraddistinto fino a poco tempo fa: l'ancora, le mani, le due spade, il timone e il nome del figlio Santiago sono spariti. Ma non tutto è stato cancellato: sulla sua pelle rimangono intatti il tatuaggio della tigre sull'addome e soprattutto il dolce nomignolo “Biscuit”, inciso sul petto, che il conduttore ha sempre dichiarato di portare in ricordo del nonno.