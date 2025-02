Spunta un nuovo tradimento di Fedez, una sua amica parla ma poi blocca la pubblicazione del video: cos’è successo

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul caso Angelica Montini, Fedez e Chiara Ferragni sono diventati il tema imprescindibile di tante discussioni: dai social alle conversazioni tra amici al bar. Il tema è più attuale che mai e, proprio per questo, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato hanno deciso di dedicare ai Ferragnez una puntata ad hoc del loro podcast Tavolo Parcheggio, pubblicata su YouTube il 2 febbraio. Ospite d'eccezione Coraline, un'amica di Fedez che sarebbe a conoscenza di un'altra avventura extraconiugale del rapper con una ragazza di Milano. La storia risalirebbe a quattro anni fa.

Le parole di Coraline, amica di Fedez, sul presunto tradimento

"Abbiamo un super ospite oggi, abbiamo una fonte interna, in veste di amica di Fedez", hanno annunciato i due conduttori dal minuto 24 del video sottostante. La ragazza, di nome Coraline, ha replicato alla presentazione: "Alla fine si chiarisce che con lui non è amicizia", facendo intendere che tra lei e il rapper sia successo qualcosa per cui, a parer suo, non sia più definibile come un amico. Nicole Pallado, a quel punto, ha iniziato a raccontare: "Quattro anni fa, una persona di Milano a me vicina che conosco, che conosce Gianmarco e che conosci anche tu, perché dopo te l'ho un po' raccontato – ha detto, riferendosi a Caroline – mi ha confessato che dopo Muschio Selvaggio c'è stato qualcosa tra lei e Federico, io a questa storia ho sempre creduto a metà".

Dopo l'anticipazione di Nicole, è intervenuta Coraline, dicendo la sua: "Anche io all'inizio, onestamente, la pensavo un po' così, non ero sicura perché non essendo stata lì non posso dire che è successo". "Però…", continua la conduttrice, facendo intendere che l'ospite sappia qualcosa a riguardo.

La revoca dell'autorizzazione di Coraline

Purtroppo, il racconto di Coraline non è mai stato mandato in onda. A spiegare il motivo sono stati gli stessi conduttori del format: "Ragazzi, interrompiamo la puntata, l'ospite che avevamo in questa puntata ha poi deciso di ritirare la sua testimonianza e di revocare l'autorizzazione all'uso della sua immagine e delle sue parole, ovviamente per rispetto della sua scelta abbiamo rimosso tutte le parti, quindi se vi sembra che manchi qualcosa ora sapete perché, ci dispiace", hanno scritto, prima di proseguire la puntata con altri ospiti. "Abbiamo veramente fatto tutto il possibile", hanno precisato a chiosa.