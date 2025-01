video suggerito

Bafta Awards 2025, tutte le nomination: Emilia Perez e Conclave in lizza come miglior film Le nomination per i Bafta Awards sono state annunciate il 15 gennaio. I premi saranno consegnati nella cerimonia di gala di domenica 16 febbraio al Royal Festival Hall di Londra. In lizza per il miglior film Il Conclave e Emilia Perez, seguiti da Anora, The Brutalist e A Complete Unknown. Tra i nominati alla miglior regia Sean Baker (Anora) e Coralie Fargeat (The Substance). Isabella Rossellini tra le migliori attrici non protagoniste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le nomination per i Bafta Awards sono state annunciate il 15 gennaio, in diretta streaming. I premi saranno consegnati in occasione della cerimonia di gala, domenica 16 febbraio al Royal Festival Hall di Londra, sulla South Bank. Il British Academy Film Awards è l’evento più atteso nel Regno Unito. Ad annunciare le candidature sono stati la vincitrice del Bafta Rising Star 2024, Mia McKenna-Bruce, e Will Sharpe (star di The White Lotus). In lizza per il miglior film Il Conclave e Emilia Perez, seguiti da Anora, The Brutalist e A Complete Unknown. Tra le migliori attrici non protagoniste nominate anche Isabella Rossellini.

Miglior film

Ad aggiudicarsi il maggior numero di nomination sono stati Emilia Perez (11 nomination), film già vincitore dei Golden Globe, e Conclave con 12 nomination. Entrambe le pellicole sono in gara come miglior film. La lista completa:

“Anora” — Alex Coco, Samantha Quan, Sean Baker

“The Brutalist”

“A Complete Unknown” — Fred Berger, Alex Heineman, James Mangold

“Conclave” — Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman

“Emilia Pérez”

Miglior film inglese

“Bird” — Andrea Arnold, Tessa Ross, Juliette Howell, Lee Groombridge

“Blitz” — Steve McQueen, Tim Bevan, Eric Fellner, Anita Overland

“Conclave” — Edward Berger, Tessa Ross, Juliette Howell, Michael A. Jackman, Peter Straughan

“Gladiator II” — Ridley Scott, Douglas Wick, Lucy Fisher, Michael Pruss, David Scarpa, Peter Craig

“Hard Truths” — Mike Leigh, Georgina Lowe

“Kneecap” — Rich Peppiatt, Trevor Birney, Jack Tarling, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

“Lee” — Ellen Kuras, Kate Solomon, Kate Winslet, Liz Hannah, Marion Hume, John Collee, Lem Dobbs

“Love Lies Bleeding” — Rose Glass, Andrea Cornwell, Oliver Kassman, Wereonika Tofilska

“The Outrun” — Nora Fingscheidt, Sarah Brocklehurst, Dominic Norris, Jack Lowden, Saoirse Ronan, Amy Liptrot

“Wallace & Gromit – Le piume della vendetta” — Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek, Mark Burton

Miglior attore

Adrien Brody, “The Brutalist”

Timothée Chalamet, “A Complete Unknown”

Colman Domingo, “Sing Sing”

Ralph Fiennes, “Conclave”

Hugh Grant, “Heretic”

Sebastian Stan, “The Apprentice”

Miglior attrice

Cynthia Erivo, “Wicked”

Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

Marianne Jean-Baptiste, “Hard Truths”

Mikey Madison, “Anora”

Demi Moore, “The Substance”

Saoirse Ronan, “The Outrun”

Miglior attore non protagonista

Yura Borisov, “Anora”

Kieran Culkin, “A Real Pain”

Clarence Maclin, “Sing Sing”

Edward Norton, “A Complete Unknown”

Guy Pearce, “The Brutalist”

Jeremy Strong, “The Apprentice”

Migliore attrice non protagonista

Selena Gomez, “Emilia Pérez”

Ariana Grande, “Wicked”

Felicity Jones, “The Brutalist”

Jamie Lee Curtis, “The Last Showgirl”

Isabella Rossellini, “Conclave”

Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Miglior regia

“Anora” — Sean Baker

“The Brutalist” — Brady Corbet

“Conclave” — Edward Berger

“Dune: Part Two” — Denis Villeneuve

“Emilia Pérez” — Jacques Audiard

“The Substance” — Coralie Fargeat

Miglior film per bambini e famiglie

“Flow” — Gints Siibalodis, Matīss Kaža

“Kensuke’s Kingdom” — Kirk Hendry, Neil Boyle, Camilla Deakin

“Wallace & Gromit – Le piume della vendetta” — Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

“The Wild Robot” — Chris Sanders, Jeff Hermann

Miglior film non in lingua inglese

“All We Imagine as Light” — Payal Kapadia, Thomas Hakim

“Emilia Pérez” — Jacques Audiard

“I’m Still Here” (“Ainda Estou Aqui”) — Walter Salles

“Kneecap” — Rich Peppiatt, Trevor Birney

“Il seme del fico sacro” — Mohammad Rasoulof, Amin Sadraei

Migliore sceneggiatura non originale

“A Complete Unknown” — sceneggiatura di James Mangold e Jay Cocks

“Conclave” — sceneggiatura di Peter Straughan

“Emilia Pérez” — sceneggiatura di Jacques Audiard

“Nickel Boys” — sceneggiatura di RaMell Ross e Joslyn Barnes

“Sing Sing” — sceneggiatura di Clint Bentley e Greg Kwedar, soggetto di Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence ‘Divine Eye’ Maclin, John ‘Divine G’ Whitfield

Miglior sceneggiatura originale

“Anora” — scritta da Sean Baker

“The Brutalist” — scritta da Brady Corbet and Mona Fastvold

“Kneecap” — scritta da Rich Peppiatt, story by Rich Peppiatt, Naoise Ó Cairealláin, Liam Óg Ó Hannaidh, JJ Ó Dochartaigh

“A Real Pain” — scritta da Jesse Eisenberg

“The Substance” — scritta da Coralie Fargeat

Miglior debutto di uno sceneggiatore, regista o produttore britannico

“Hoard” — Luna Carmoon (regista, sceneggiatore)

“Kneecap” — Rich Peppiatt (regista, sceneggiatore)

“Monkey Man” — Dev Patel (regista)

“Santosh” — Sandhya Suri (regista, sceneggiatore), James Bowsher (produttore), Balthazar de Ganay (produttore), also produced by Alan McAlex, Mike Goodridge

“Sister Midnight” — Karan Kandhari (regista, sceneggiatore)

EE Premio Stella nascente (votato dal pubblico)

Marisa Abela

Jharrel Jerome

David Jonsson

Mikey Madison

Nabhaan Rizwan