Sophie Codegoni: “Dopo il parto ho perso 5 kg, ero sempre più magra. Sui social mi insultavano per questo”

Sophie Codegoni ha raccontato il periodo difficile vissuto dopo il parto, quando ha perso peso e sui social è stata attaccata per il suo aspetto fisico: “Ero 5 kg in meno rispetto ad adesso, non stavo bene. Mi scrivevano che ero uno scheletro, io modificavo le foto per allargarmi i fianchi”.
A cura di Elisabetta Murina
Sophie Codegoni è tornata a parlare del suo aspetto fisico, dopo aver raccontato la scelta di rimuovere il filler alle labbra. Nello studio di Caterina Balivo, l'influencer e mamma di Celine Blue ha spiegato di essere stata sommersa di critiche dopo il parto per via della sua fisicità. Commenti come "Sei uno scheletro" o "Assomiglia sempre di più a un manico di scopa" erano all'ordine del giorno sui social e sempre più followers sostenevano che fosse "troppo magra".

Nella puntata del 5 novembre de La Volta Buona, Sophie Codegoni ha ricordato i mesi difficili vissuti dopo il parto, quando ha perso molti chili, complice anche lo stress: "Ho perso tanto peso, ero 5 kg in meno rispetto ad adesso, nonostante mangiassi. Ero magra in maniera non sana, ero sciupata". Sui social è stata travolta dalle critiche per il suo ‘cambiamento fisico', che non è passato inosservato: "Ero sempre più magra, ogni tanto modificavo le foto per allargarmi i fianchi. In quel periodo della mia vita non stavo bene".

Sophie ha raccontato che, tra i tanti commenti negativi ricevuti, a ferirla di più sono stati quelli che mettevano in relazione la sua fisicità con l'essere mamma: "Mi dicevano ‘vergognati, spero che ti tolgano tua figlia'. Dopo un primo momento di difficoltà, l'influencer ha deciso di reagire e tornare a stare bene, prima con un'alimentazione sana e l'allenamento, poi con il giusto supporto psicologico: "Ho iniziato a mangiare di più e ad allenarmi. C'è stato un momento in cui mi piacevo, ma ho iniziato a non vedermi più così magra. Mi era scattato nel cervello un meccanismo che mi ha portato a fare un percorso psicologico. Oggi sono riuscita a riprendere peso".

