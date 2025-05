video suggerito

Siria Pingo: "Ho ricostruito tutto", le critiche dopo la scelta di rifarsi il seno e la sua reazione Siria Pingo ha raccontato sui social l'intervento al seno a cui sottoposta, descrivendolo come molto doloroso. L'ex volto di Temptation Island, poi, ha riposto a chi l'ha giudicata per una scelta del genere.

Siria Pingo ha commentato via social la sua scelta di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica al seno, una decisione che le è costata numerose critiche da parte degli haters.

Siria Pingo: "Per l'intervento al senso ho sofferto come una pazza"

In un lungo messaggio scritto a corredo di un video condiviso sul suo profilo Instagram, Siria Pingo ha mostrato che tipo di commenti ha sempre ricevuto per via del suo seno. "La verità, sapete qual è? Che le persone giudicheranno sempre" ha scritto in apertura della didascalia. Per poi aggiungere. "Prima dell'intervento al seno, a seguito di una grande perdita di peso mi dicevano: ‘Il seno è troppo cadente, ci puoi pulire per terra'. Dopo l'intervento: ‘Adesso sono troppo finte, troppo grandi'". È consapevole che – a chi fa questo tipo di critiche – non vada "mai bene nulla": "Se sei magra, grassa, alta, bassa, bella o meno carina… troveranno comunque qualcosa da dire".

Tra le sue storie Instagram, ha risposto a chi le domandava informazioni sull'intervento: "Ho sofferto come una pazza. Sono state tre ore e quaranta di intervento ed è stato lungo e complicato perché io ho ricostruito tutto. Non ho aggiunto solo la protesi. Anche adesso ho tanti dolori".

Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati dopo Temptation Island

Gli ex volti di Temptation Island Siria Pingo e Matteo Vitali si sono lasciati ad aprile scorso. I due erano usciti insieme dal villaggio dei sentimenti dopo un percorso che, nonostante gli alti e i bassi, aveva fortificato il loro rapporto. Dopo 9 anni d'amore, però, la loro storia sarebbe arrivata ai titoli di coda. "Non ci siamo ancora parlati seriamente su come gestire questa cosa, se renderla pubblica o meno, ma credo che ormai tutti abbiano capito – raccontava Pingo a Lollomagazine.it – Avevamo deciso di prenderci una pausa, poi ci siamo rivisti ma il giorno dopo abbiamo litigato. Da allora, non ci siamo più sentiti. Lui ha provato a scrivermi, ma io non me la sono sentita di rispondere".