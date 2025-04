video suggerito

Simona Ventura sulla paralisi facciale: "Guarita grazie al mio coraggio, non dimenticherò mai quel periodo" Con un post su Instagram, Simona Ventura ha ricordato la paralisi facciale che la colpì esattamente un anno fa, raccontando le difficoltà vissute in quel periodo e lanciando un appello a chi si trova a vivere una condizione simile: "Se dovesse capitare anche a voi e sentite il bisogno di parlarne, scrivetemi in direct".

A cura di Sara Leombruno

Un anno fa, Simona Ventura fu colpita dalla Paralisi di Bell, una temporanea paralisi del nervo facciale che causa un indebolimento o una paralisi dei muscoli di un lato del viso. La condizione della conduttrice suscitò la preoccupazione del telespettatori, ma riuscì a riprendersi grazie all'aiuto dei medici e di Giovanni Terzi. Con un post su Instagram, Ventura ha ricordato le difficoltà di quel periodo e ha lanciato un appello a chi sta vivendo una condizione simile.

Simona Ventura ricorda la paralisi facciale

Esattamente un anno fa, il 4 aprile 2024, Simona Ventura fu colpita dalla Paralisi di Bell, o paresi del settimo nervo, "una condizione di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza", le parole della conduttrice. Ventura ha ripercorso quel periodo difficile in un post su Instagram: "Sono guarita in un mese e mezzo grazie al mio coraggio, al sostegno di Giovanni Terzi, sempre al mio fianco e della mia famiglia. Un ruolo fondamentale l’hanno avuto anche i medici, che mi hanno indirizzata tempestivamente verso la giusta terapia farmacologica, l’ozonoterapia, che ha rafforzato rapidamente il mio sistema immunitario, e la fisioterapia con lo staff di Sport Education Team".

In ultimo, un appello a chi si trova a vivere una situazione simile alla sua: "Non dimenticherò mai quel periodo! Mi sono resa conto che tante persone mi hanno scritto sui social raccontandomi di aver vissuto la stessa esperienza. Se dovesse capitare anche a voi e sentite il bisogno di parlarne, scrivetemi in direct: sarò felice di condividere con voi ogni passaggio del mio percorso".

La conduttrice con una parte del viso bloccata: cosa successe a Citofonare Rai 2

"Ho mezza faccia bloccata". Simona Ventura, nella puntata di domenica 7 aprile 2024 di Citofonare Rai 2, raccontò al pubblico che da un giorno all'altro avesse metà viso paralizzato. La conduttrice parò di una "condizione transitoria". "Mi puoi anche riprendere a piano americano, dovete sapere che da ieri ho mezza faccia bloccata", disse rivolgendosi al cameraman e togliendolo dall'imbarazzo di riprenderle il viso. Poi, parlando con il pubblico, spiegò cosa era successo: "Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando. Succede, l'importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare".