Simona Ventura: “Mi piacerebbe essere opinionista all’Isola. Vorrei andare al GialappaShow ma non posso”

Simona Ventura, intervistata dal settimanale Chi, non nasconde che le farebbe piacere essere opinionista all'Isola dei Famosi. La conduttrice, poi, ricorda il momento difficile in seguito all'aggressione di suo figlio Niccolò Bettarini e il litigio con Mara Venier.

Simona Ventura: "Devo tanto a Fabio Fazio"

Ogni domenica Simona Ventura ha impegni televisivi, prima con Citofonare Rai2 con Paola Perego, poi da Fabio Fazio sul Nove a Che Tempo Che Fa. "Tutti noi abbiamo dei periodi bui, di sconforto. Nel 2018, quando c'è stato l'incidente di mio figlio mi è crollato il mondo addosso – spiega la conduttrice – Ma mi sono resa conto che tutto quello che succede ci rende più profondi, ci insegna a non dare nulla per scontato". Dopo quella che definisce "una grande paura" si sente diversa: "Mi alzo al mattino con il sorriso e sono grata alla vita. E poi nel 2018 ho conosciuto Giovanni e da allora mi godo ogni momento". A Fabio Fazio deve tanto: "Tre anni fa mi abbia voluta al tavolo di Che tempo che fa". E sul passato: "Ho lasciato la Rai quando sentivo che non c'era più fiducia nei miei confronti. Sapevo che avrei perso qualcosa, ma ho potuto stare più vicina ai miei figli che diventavano adolescenti". Ritorna, poi, sui passati dissapori con Mara Venier:

Sono una che perdona ma non dimentica. Nel caso di Mara, però, non ricordavo nemmeno perché avessimo litigato. È stato Giovanni a riavvicinarci. Ci eravamo allontanate, ma adesso siamo molto vicine e nessuno si metterà più in mezzo a noi.

Simona Ventura: "L'Isola dei Famosi è un vestito che mi sono cucita addosso"

Per lei l'Isola dei Famosi è un "vestito che si è cucita addosso per tanti anni". Alla domanda sui rumors che la vedrebbero come opinionista, risponde: "Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. A chi non piacerebbe? È un programma che ha ancora un grande potenziale". Non nasconde di apprezzare molto il GialappaShow: "Confesso che è dall'anno scorso che dovrei andarci ma, avendo un contratto con la Rai che non mi permette di andare su un'altra emittente il giorno dopo Citofonare Rai2 non sono riuscita, ma mi piacerebbe".